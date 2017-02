Golf-U.S. PGA Tour Honda Classic scores

Feb 25 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Honda Classic at the par-70 course on Friday in Palm Beach Gardens, Florida. The cut was set at 140. -9 Ryan Palmer (U.S.) 66 65 Wesley Bryan (U.S.) 64 67 -8 Rickie Fowler (U.S.) 66 66 -7 Anirban Lahiri (India) 65 68 -6 Pan Cheng Tsung (Chinese Taipei) 66 68 Graham DeLaet (Canada) 66 68 -5 Morgan Hoffmann (U.S.) 68 67