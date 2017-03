May 18 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Spanish Open at the par-72 course on Sunday in Girona Miguel Angel Jimenez wins play-off at the first extra hole 284 Miguel Angel Jimenez (Spain) 69 73 69 73 284 Richard Green (Australia) 74 69 69 72 Thomas Pieters (Belgium) 69 69 71 75 285 Joost Luiten (Netherlands) 70 69 74 72 286 Richie Ramsay (Britain) 69 72 71 74 Maximilian Kieffer (Germany) 75 69 69 73 287 Alejandro Canizares (Spain) 72 76 69 70 Felipe Aguilar (Chile) 74 70 69 74 Chris Wood (Britain) 73 70 69 75 Gareth Maybin (Britain) 73 70 73 71 Darren Fichardt (South Africa) 77 66 73 71 288 Alvaro Velasco (Spain) 75 73 68 72 Richard Bland (Britain) 73 68 72 75 Daan Huizing (Netherlands) 71 76 71 70 289 Mikko Korhonen (Finland) 74 69 73 73 Danny Willett (Britain) 70 75 74 70 Paul Lawrie (Britain) 70 72 74 73 Emiliano Grillo (Argentina) 74 72 69 74 Ross Fisher (Britain) 70 76 67 76 Wade Ormsby (Australia) 72 74 71 72 Paul McGinley (Ireland) 72 72 72 73 Tom Lewis (Britain) 72 75 69 73 Shane Lowry (Ireland) 72 74 72 71 290 Niclas Fasth (Sweden) 75 69 77 69 Francesco Molinari (Italy) 73 67 75 75 Raphael Jacquelin (France) 73 72 71 74 Eddie Pepperell (Britain) 68 71 79 72 291 Julien Quesne (France) 76 71 73 71 Gregory Havret (France) 71 75 71 74 Brinson Paolini (U.S.) 73 75 73 70 Tyrrell Hatton (Britain) 73 74 71 73 Marc Warren (Britain) 75 70 72 74 Matteo Manassero (Italy) 74 71 74 72 Ignacio Elvira (Spain) 75 72 74 70 Mikael Lundberg (Sweden) 72 74 70 75 David Drysdale (Britain) 74 71 76 70 Andrea Pavan (Italy) 74 72 71 74 292 David Higgins (Ireland) 73 74 72 73 James Morrison (Britain) 71 76 73 72 Mark Tullo (Chile) 72 74 74 72 Bernd Wiesberger (Austria) 80 68 74 70 Michael Lorenzo-Vera (France) 74 72 74 72 Agustin Domingo (Spain) 72 76 72 72 Jbe Kruger (South Africa) 70 78 71 73 Robert-Jan Derksen (Netherlands) 69 74 72 77 Edoardo Molinari (Italy) 73 72 75 72 Sergio Garcia (Spain) 69 74 73 76 Romain Wattel (France) 73 75 72 72 293 Robert Rock (Britain) 72 75 73 73 Magnus Carlsson (Sweden) 72 74 68 79 Jordi Garcia Pinto (Spain) 70 73 74 76 Pedro Oriol (Spain) 75 73 71 74 Seve Benson (Britain) 74 73 72 74 Francois Calmels (France) 74 73 74 72 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 73 75 71 74 294 Alexander Noren (Sweden) 71 72 73 78 295 Renato Paratore (Italy) 72 75 73 75 Joachim Hansen (Denmark) 75 73 75 72 Hennie Otto (South Africa) 71 76 76 72 Adam Gee (Britain) 72 75 73 75 Alexander Levy (France) 72 75 73 75 Adrian Otaegui (Spain) 73 71 74 77 296 Kevin Phelan (Ireland) 76 71 71 78 Graeme Storm (Britain) 71 76 72 77 297 Alvaro Quiros (Spain) 74 67 76 80 298 Simon Thornton (Ireland) 72 76 76 74 Carlos Pigem (Spain) 73 71 74 80 Thomas Aiken (South Africa) 74 73 74 77 Jorge Campillo (Spain) 71 75 79 73 300 Craig Lee (Britain) 73 75 71 81 301 Jose-Filipe Lima (Portugal) 69 79 76 77 Eduardo De La Riva (Spain) 73 72 75 81 Carlos Del Moral (Spain) 74 74 79 74 303 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 69 75 74 85 306 Gaganjeet Bhullar (India) 71 74 78 83 Ivo Giner (Spain) 71 74 78 83