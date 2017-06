Golf-U.S. Open scores

June 18 (Gracenote) - Scores from the U.S. Open at the par-72 course on Saturday in Erin, Wisconsin -12 Brian Harman (U.S.) 67 70 67 -11 Tommy Fleetwood (Britain) 67 70 68 Brooks Koepka (U.S.) 67 70 68 Justin Thomas (U.S.) 73 69 63 -10 Rickie Fowler (U.S.) 65 73 68 -9 Kim Si Woo (Korea) 69 70 68 -8 Russell Henley (U.S.) 71 70 67 Charley Hoffman (U.S.) 70 70 68 Patrick Reed (U.S.)