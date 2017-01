Nov 4 (Gracenote) - Scores from the European Tour Turkish Open at the par-71 course on Friday in Antalya -15 Thorbjorn Olesen (Denmark) 65 62 -9 Adrian Otaegui (Spain) 70 63 Thongchai Jaidee (Thailand) 67 66 -8 Matteo Manassero (Italy) 66 68 Joakim Lagergren (Sweden) 70 64 Li Haotong (China) 66 68 David Horsey (Britain) 67 67 -7 Jorge Campillo (Spain) 66 69 David Drysdale (Britain) 67 68 -6 Pablo Larrazabal (Spain) 67 69 David Lipsky (U.S.) 67 69 Bernd Wiesberger (Austria) 66 70 -5 James Morrison (Britain) 70 67 Wang Jeung-Hun (Korea) 67 70 An Byeong-Hun (Korea) 68 69 George Coetzee (South Africa) 64 73 Ignacio Elvira (Spain) 70 67 Robert Rock (Britain) 69 68 -4 Justin Walters (South Africa) 68 70 Lee Slattery (Britain) 69 69 Richard Bland (Britain) 70 68 Ricardo Gouveia (Portugal) 70 68 Andy Sullivan (Britain) 71 67 Gregory Havret (France) 69 69 Robert Karlsson (Sweden) 70 68 Raphael Jacquelin (France) 69 69 -3 Tyrrell Hatton (Britain) 72 67 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 72 67 Felipe Aguilar (Chile) 67 72 Julien Quesne (France) 68 71 Nicolas Colsaerts (Belgium) 70 69 Richie Ramsay (Britain) 71 68 Paul Lawrie (Britain) 69 70 -2 Mikko Ilonen (Finland) 74 66 Nino Bertasio (Italy) 69 71 Wu Ashun (China) 70 70 Romain Wattel (France) 69 71 Scott Hend (Australia) 68 72 Andrew Johnston (Britain) 71 69 Lee Westwood (Britain) 70 70 -1 Pelle Edberg (Sweden) 72 69 Victor Dubuisson (France) 72 69 Soren Kjeldsen (Denmark) 69 72 Padraig Harrington (Ireland) 72 69 Chris Paisley (Britain) 71 70 Alejandro Canizares (Spain) 70 71 Brandon Stone (South Africa) 73 68 Mikko Korhonen (Finland) 70 71 Michael Lorenzo-Vera (France) 70 71 Richard Sterne (South Africa) 71 70 Lucas Bjerregaard (Denmark) 67 74 0 Gregory Bourdy (France) 72 70 Benjamin Hebert (France) 70 72 Johan Carlsson (Sweden) 68 74 Lasse Jensen (Denmark) 71 71 Renato Paratore (Italy) 71 71 Tommy Fleetwood (Britain) 71 71 1 Danny Willett (Britain) 69 74 Anirban Lahiri (India) 72 71 Marc Warren (Britain) 68 75 Oliver Fisher (Britain) 73 70 Callum Shinkwin (Britain) 71 72 S.S.P. Chawrasia (India) 74 69 Darren Fichardt (South Africa) 70 73 Daniel Brooks (Britain) 71 72 2 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 70 74 Matthew Southgate (Britain) 72 72 Magnus Carlsson (Sweden) 70 74 3 Ali Altuntas (Turkey) 74 71 4 Nathan Holman (Australia) 75 71 Thomas Aiken (South Africa) 71 75 Alexander Levy (France) 72 74 Maximilian Kieffer (Germany) 73 73 6 Haydn Porteous (South Africa) 72 76 Jaco Van Zyl (South Africa) 76 72 11 Leon Acikalin (Turkey) 75 78 14 Mutlu Guener (Turkey) 81 75 15 Marcel Siem (Germany) 80 77