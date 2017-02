March 16 (Infostrada Sports) - Leading second round scores from the Andalucia Open at the par-72 course in Marbella, Spain on Friday. The cut was set at 144. 136 Eduardo De La Riva (Spain) 67 69 137 Pablo Larrazabal (Spain) 68 69

Miguel Angel Jimenez (Spain) 69 68

Matteo Manassero (Italy) 64 73

Damien McGrane (Ireland) 69 68

Tommy Fleetwood (Britain) 68 69 138 Edoardo Molinari (Italy) 73 65

Oliver Wilson (Britain) 71 67

Raphael Jacquelin (France) 70 68

Michael Hoey (Britain) 69 69

Hennie Otto (South Africa) 67 71

Robert Rock (Britain) 69 69

Joakim Lagergren (Sweden) 68 70

David Lynn (Britain) 70 68 139 Andrea Pavan (Italy) 70 69

Mark Foster (Britain) 69 70

Alex Haindl (South Africa) 68 71

Marcus Fraser (Australia) 69 70

Graeme Storm (Britain) 70 69

Simon Khan (Britain) 70 69 140 Julien Quesne (France) 68 72

Gareth Maybin (Britain) 72 68

Lloyd Kennedy (Britain) 67 73

Gregory Havret (France) 71 69

Niclas Fasth (Sweden) 67 73

Oliver Fisher (Britain) 71 69

Marcel Siem (Germany) 69 71

Jaco Van Zyl (South Africa) 69 71

Ignacio Garrido (Spain) 69 71

Darren Fichardt (South Africa) 69 71

(Compiled by Infostrada Sports; Editing by Tom Pilcher)

((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net; For the Reuters sports blog Left Field go to: blogs.reuters.com/sport/)

Twitter: @PilcherReuters

Please double-click on the newslink:

for golf stories