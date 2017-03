Dec 12 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Nelson Mandela Championship at the par-70 course on Thursday in Durban holes played rounds -8 Daniel Brooks (Britain) 18 62 -7 Francois Calmels (France) 18 63 -6 Edouard Dubois (France) 18 64 Romain Wattel (France) 18 64 Oliver Bekker (South Africa) 14 -5 Joel Sjoeholm (Sweden) 18 65 Ryan Cairns (Zimbabwe) 18 65 -4 Adrien Saddier (France) 18 66 Estanislao Goya (Argentina) 18 66 Jaco Ahlers (South Africa) 18 66 Victor Riu (France) 18 66 Branden Grace (South Africa) 13 Darren Fichardt (South Africa) 12 -3 Phillip Archer (Britain) 18 67 Bradford Vaughan (South Africa) 18 67 Tjaart Van der Walt (South Africa) 18 67 Matthew Carvell (South Africa) 18 67 Charl Coetzee (South Africa) 18 67 Dawie Van der Walt (South Africa) 18 67 Jbe Kruger (South Africa) 18 67 James Kingston (South Africa) 18 67 Keenan Davidse (South Africa) 18 67 Adrian Otaegui (Spain) 17 Alex Haindl (South Africa) 15 David Drysdale (Britain) 13 Michael Hoey (Britain) 12 -2 Daniel Gaunt (Australia) 18 68 Andrew Georgiou (South Africa) 18 68 Jens Fahrbring (Sweden) 18 68 Alastair Forsyth (Britain) 18 68 Theunis Spangenberg (South Africa) 18 68 Fredrik Andersson Hed (Sweden) 18 68 Andrew Johnston (Britain) 18 68 Julien Guerrier (France) 18 68 Vaughn Groenewald (South Africa) 18 68 Brandon Stone (South Africa) 18 68 George Coetzee (South Africa) 18 68 David Higgins (Ireland) 18 68 Jake Roos (South Africa) 18 68 Merrick Bremner (South Africa) 18 68 Jacques Blaauw (South Africa) 18 68 Chris Paisley (Britain) 18 68 Duncan Stewart (Britain) 18 68 Christiaan Basson (South Africa) 15 Keith Horne (South Africa) 15 Andrew McArthur (Britain) 15 Matthew Baldwin (Britain) 14 Edoardo Molinari (Italy) 14 Jamie McLeary (Britain) 13 An Byeong-Hun (South Korea) 13 Adilson Da Silva (Brazil) 11 -1 Justin Harding (South Africa) 18 69 Jens Dantorp (Sweden) 18 69 Carlos Del Moral (Spain) 18 69 John Hahn (U.S.) 18 69 Titch Moore (South Africa) 18 69 Simon Thornton (Ireland) 18 69 Bjoern Akesson (Sweden) 16 Matthew Nixon (Britain) 15 Justin Walters (South Africa) 12 Peter Hedblom (Sweden) 12 Pablo Martin (Spain) 12 Richard Finch (Britain) 11 Lee Slattery (Britain) 11 0 Sam Little (Britain) 18 70 Louis Taylor (South Africa) 18 70 Ockie Strydom (South Africa) 18 70 James Kamte (South Africa) 18 70 Edouard Espana (France) 18 70 Gary Stal (France) 18 70 Thomas Aiken (South Africa) 18 70 Daniel Im (U.S.) 18 70 Jose-Filipe Lima (Portugal) 18 70 Dean Burmester (South Africa) 18 70 Oliver Wilson (Britain) 18 70 PH McIntyre (South Africa) 17 Garth Mulroy (South Africa) 13 Robert Rock (Britain) 13 Shaun Norris (South Africa) 12 Cliffie Howes (South Africa) 10 1 Jose Manuel Lara (Spain) 18 71 Neil Schietekat (South Africa) 18 71 Tyrone Ferreira (South Africa) 18 71 Stuart Manley (Britain) 18 71 Damien McGrane (Ireland) 18 71 Heinrich Bruiners (South Africa) 18 71 Lyle Rowe (South Africa) 18 71 Shiv Kapur (India) 18 71 Anthony Wall (Britain) 18 71 Haydn Porteous (South Africa) 18 71 Graham Van der Merwe (South Africa) 18 71 Andreas Harto (Denmark) 17 Simon Wakefield (Britain) 16 Oliver Fisher (Britain) 16 Jorge Campillo (Spain) 15 Jared Harvey (South Africa) 13 Anthony Michael (South Africa) 13 Peter Whiteford (Britain) 11 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 11 Ryan Tipping (South Africa) 11 2 Grant Muller (South Africa) 18 72 Chris Swanepoel (South Africa) 18 72 Desvonde Botes (South Africa) 18 72 Chris Hanson (Britain) 18 72 Ulrich Van den Berg (South Africa) 18 72 Peter Karmis (South Africa) 18 72 Jeppe Huldahl (Denmark) 18 72 Bryce Easton (South Africa) 18 72 John Bele (South Africa) 18 72 Makgetha Mazibuko (South Africa) 18 72 Scott Henry (Britain) 18 72 Scott Jamieson (Britain) 13 Louis De Jager (South Africa) 12 3 Ruan De Smidt (South Africa) 18 73 Ben Evans (Britain) 18 73 Oscar Stark (Sweden) 18 73 Thomas Pieters (Belgium) 18 73 Niklas Lemke (Sweden) 17 Michael Hollick (South Africa) 16 Thriston Lawrence (South Africa) 16 Danie Van Tonder (South Africa) 16 Gary Lockerbie (Britain) 15 Thomas Norret (Denmark) 14 Jaco Van Zyl (South Africa) 13 Brinson Paolini (U.S.) 13 Andrew Curlewis (South Africa) 12 Daniel Greene (South Africa) 11 Johan Du Buisson (South Africa) 10 Le Roux Ferreira (South Africa) 10 4 Dylan Frittelli (South Africa) 18 74 Jean Hugo (South Africa) 18 74 Espen Kofstad (Norway) 18 74 JJ Senekal (South Africa) 18 74 Kevin Phelan (Ireland) 18 74 Jack Doherty (Britain) 17 Mathias Groenberg (Sweden) 16 Tyrone Mordt (South Africa) 15 Allan Versfeld (South Africa) 14 Soren Hansen (Denmark) 11 Drikus Bruyns (South Africa) 11 5 Thabo Maseko (South Africa) 18 75 Bernd Ritthammer (Germany) 14 Sam Walker (Britain) 13 6 Warren Abery (South Africa) 18 76 JG Claassen (South Africa) 18 76 Colin Nel (South Africa) 16 Doug McGuigan (South Africa) 12 7 Alpheus Kelapile (South Africa) 18 77 Steven Tiley (Britain) 15 8 Adam Gee (Britain) 18 78 Josh Cunliffe (South Africa) 18 78 Riekus Nortje (South Africa) 18 78 Mark Williams (South Africa) 16 9 Teboho Sefatsa (South Africa) 18 79 Brandon Pieters (South Africa) 18 79 Dominic Foos (Germany) 17 TOP10 AFTER COMPLETE ROUND -8 Daniel Brooks (Britain) 62 -7 Francois Calmels (France) 63 -6 Edouard Dubois (France) 64 Romain Wattel (France) 64 -5 Joel Sjoeholm (Sweden) 65 Ryan Cairns (Zimbabwe) 65 -4 Adrien Saddier (France) 66 Estanislao Goya (Argentina) 66 Jaco Ahlers (South Africa) 66 Victor Riu (France) 66