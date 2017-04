Sept 19 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Italian Open at the par-72 course on Saturday in Monza -17 Martin Kaymer (Germany) 68 66 65 Romain Wattel (France) 67 66 66 Jens Fahrbring (Sweden) 67 64 68 -15 Lucas Bjerregaard (Denmark) 66 65 70 Bernd Wiesberger (Austria) 66 68 67 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 66 67 68 -14 Jaco Van Zyl (South Africa) 71 65 66 Rikard Karlberg (Sweden) 67 67 68 David Lipsky (U.S.) 67 67 68 -13 Mikael Lundberg (Sweden) 68 68 67 Nicolas Colsaerts (Belgium) 63 70 70 Jason Scrivener (Australia) 68 68 67 Daniel Brooks (Britain) 71 65 67 -12 Danny Willett (Britain) 68 67 69 Kristoffer Broberg (Sweden) 65 72 67 -11 Scott Fernandez (Spain) 69 67 69 Francesco Molinari (Italy) 65 72 68 Jeev Milkha Singh (India) 68 69 68 Matthew Fitzpatrick (Britain) 70 68 67 Ricardo Santos (Portugal) 69 68 68 Jerome Lando-Casanova (France) 71 67 67 Peter Lawrie (Ireland) 68 67 70 -10 Jason Barnes (Britain) 69 68 69 Roope Kakko (Finland) 67 72 67 Mikko Korhonen (Finland) 66 70 70 Alejandro Canizares (Spain) 68 69 69 Tom Lewis (Britain) 72 67 67 Lorenzo Scalise (Italy) 71 66 69 -9 Marco Crespi (Italy) 70 70 67 Benjamin Hebert (France) 69 69 69 Miguel Angel Jimenez (Spain) 69 66 72 Stewart Cink (U.S.) 69 68 70 Shiv Kapur (India) 65 72 70 Ricardo Gonzalez (Argentina) 68 72 67 Joakim Lagergren (Sweden) 72 66 69 Graeme Storm (Britain) 71 66 70 Matt Ford (Britain) 69 68 70 Pedro Oriol (Spain) 68 65 74 Wes Homan (U.S.) 73 66 68 Paul Maddy (Britain) 68 69 70 -8 Matthew Nixon (Britain) 67 69 72 Robert Rock (Britain) 72 67 69 Andrea Perrino (Italy) 67 67 74 Tommy Fleetwood (Britain) 70 67 71 Espen Kofstad (Norway) 69 69 70 Estanislao Goya (Argentina) 71 68 69 Yang Yong-Eun (Korea) 68 71 69 Paul McGinley (Ireland) 68 72 68 Darren Fichardt (South Africa) 69 70 69 -7 Eduardo De La Riva (Spain) 69 70 70 S.S.P. Chawrasia (India) 69 69 71 Victor Riu (France) 71 68 70 Oliver Fisher (Britain) 70 68 71 Padraig Harrington (Ireland) 70 70 69 Scott Fallon (Britain) 67 70 72 Merrick Bremner (South Africa) 71 68 70 Mark Foster (Britain) 66 71 72 Craig Lee (Britain) 67 67 75 David Howell (Britain) 70 69 70 -6 Jose Manuel Lara (Spain) 68 72 70 Alexander Levy (France) 70 70 70 Robert Karlsson (Sweden) 69 71 70 Wade Ormsby (Australia) 69 67 74 Edoardo Molinari (Italy) 72 67 71 John Parry (Britain) 71 69 70 Stuart Manley (Britain) 72 68 70 Lorenzo Gagli (Italy) 67 70 73 Florian Fritsch (Germany) 68 72 70 Mark Tullo (Chile) 69 71 70 Stefano Mazzoli (Italy) 66 70 74 -5 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 70 69 72 Hennie Otto (South Africa) 69 71 71 -4 Trevor Fisher (South Africa) 71 69 72 Thorbjorn Olesen (Denmark) 72 68 72 Garth Mulroy (South Africa) 72 67 73 -3 Jake Roos (South Africa) 70 70 73 0 Darren Clarke (Britain) 70 70 76