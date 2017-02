May 16 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Madeira Islands Open at the par-72 course on Thursday in Santo da Serra 64 Lloyd Saltman (Britain) 64 66 Richard Bland (Britain) 66 67 Mark Tullo (Chile) 67 Craig Lee (Britain) 67 Joakim Lagergren (Sweden) 67 68 Ross McGowan (Britain) 68 69 Jarmo Sandelin (Sweden) 69 Max Glauert (Germany) 69 70 Victor Riu (France) 70 Mikael Lundberg (Sweden) 70 Kim Si-Hwan (South Korea) 70 Pelle Edberg (Sweden) 70 Andrea Perrino (Italy) 70 Jens Dantorp (Sweden) 70 Christophe Brazillier (France) 70 David Dixon (Britain) 70 Soren Hansen (Denmark) 70 Peter Whiteford (Britain) 70 Chris Lloyd (Britain) 70 Thomas Levet (France) 70 John Parry (Britain) 70 Guillaume Cambis (France) 70 Roope Kakko (Finland) 70 71 James Ruth (Britain) 71 Alastair Forsyth (Britain) 71 Thomas Haylock (Britain) 71 Steven Tiley (Britain) 71 Matthew Zions (Australia) 71 Niccolo Quintarelli (Italy) 71 Damien McGrane (Ireland) 71 Nuno Henriques (Portugal) 71 Tim Sluiter (Netherlands) 71 Peter Hedblom (Sweden) 71 Carlos Del Moral (Spain) 71 Adam Gee (Britain) 71 Chris Paisley (Britain) 71 Alessandro Tadini (Italy) 71 Tyrrell Hatton (Britain) 71 72 Sam Little (Britain) 72 Justin Walters (South Africa) 72 Robert-Jan Derksen (Netherlands) 72 Peter Uihlein (U.S.) 72 Scott Arnold (Australia) 72 Dodge Kemmer (U.S.) 72 Jamie Elson (Britain) 72 Mikko Korhonen (Finland) 72 Phillip Archer (Britain) 72 Anthony Snobeck (France) 72 Matteo Delpodio (Italy) 72 Robert Dinwiddie (Britain) 72 Jamie Howarth (Britain) 72 Daniel Im (U.S.) 72 Markus Brier (Austria) 72 Rikard Karlberg (Sweden) 72 Morten Madsen (Denmark) 72 Brooks Koepka (U.S.) 72 Oscar Floren (Sweden) 72 Joao Carlota (Portugal) 72 73 Goncalo Pinto (Portugal) 73 Jose-Filipe Lima (Portugal) 73 Moritz Lampert (Germany) 73 Gary Boyd (Britain) 73 Callum Macaulay (Britain) 73 Daniel Gaunt (Australia) 73 Martin Sell (Britain) 73 Ben Parker (Britain) 73 Antonio Rosado (Portugal) 73 Scott Henry (Britain) 73 Niccolo Ravano (Italy) 73 Robbie Busher (Britain) 73 Andrea Pavan (Italy) 73 Chris Doak (Britain) 73 Klas Eriksson (Sweden) 73 Graeme Storm (Britain) 73 Jorge Campillo (Spain) 73 Luke Goddard (Britain) 73 Raymond Russell (Britain) 73 Daniel Brooks (Britain) 73 Jason Barnes (Britain) 73 Hans Peter Bacher (Austria) 73 Agustin Domingo (Spain) 73 Raul Quiros (Spain) 73 74 Federico Colombo (Italy) 74 Alexander Levy (France) 74 Stephen Dodd (Britain) 74 Jordi Garcia Pinto (Spain) 74 Estanislao Goya (Argentina) 74 Francis McGuirk (Britain) 74 Tjaart Van der Walt (South Africa) 74 Andy Sullivan (Britain) 74 Tom Lewis (Britain) 74 Rhys Davies (Britain) 74 Matthew Nixon (Britain) 74 Tiago Cruz (Portugal) 74 Chan Kim (U.S.) 74 Carlos Aguilar (Spain) 74 Sam Hutsby (Britain) 74 Alexandre Kaleka (France) 74 Robert Rock (Britain) 74 Francois Calmels (France) 74 Seve Benson (Britain) 74 Oliver Bekker (South Africa) 74 75 Joachim Hansen (Denmark) 75 Oliver Wilson (Britain) 75 Andrew Marshall (Britain) 75 Richard McEvoy (Britain) 75 David Higgins (Ireland) 75 Lasse Jensen (Denmark) 75 Jean-Francois Lucquin (France) 75 Terry Pilkadaris (Australia) 75 Peter Erofejeff (Finland) 75 Niclas Fasth (Sweden) 75 Simon Dyson (Britain) 75 David Griffiths (Britain) 75 Marco Crespi (Italy) 75 Alvaro Velasco (Spain) 75 Jacob Glennemo (Sweden) 75 76 Bradley Dredge (Britain) 76 Steven O'Hara (Britain) 76 Tom Murray (Britain) 76 Dara Ford (Ireland) 76 Andreas Harto (Denmark) 76 Ricardo Santos (Portugal) 76 Matthew Southgate (Britain) 76 Michael Lorenzo-Vera (France) 76 Carl Suneson (Spain) 76 An Byeong-Hun (South Korea) 76 77 Hugo Santos (Portugal) 77 Shiv Kapur (India) 77 Garry Houston (Britain) 77 Florian Praegant (Austria) 77 Eddie Pepperell (Britain) 77 Daniel Vancsik (Argentina) 77 Bjoern Akesson (Sweden) 77 Simon Wakefield (Britain) 77 Paul Dwyer (Britain) 77 Sam Walker (Britain) 77 Charlie Ford (Britain) 77 Jason Timmis (Britain) 77 78 Jack Senior (Britain) 78 George Murray (Britain) 78 Nick Dougherty (Britain) 78 Wil Besseling (Netherlands) 78 Jamie McLeary (Britain) 78 Pablo Martin (Spain) 78 Andrew McArthur (Britain) 78 79 Matteo Verardo (Italy) 79 Trevor Fisher (South Africa) 79 Gary Lockerbie (Britain) 79 80 Gary Stal (France) 80 Eduardo De La Riva (Spain) 80 81 Ake Nilsson (Sweden) 81 Reinier Saxton (Netherlands) 81 82 Santiago Luna (Spain) 82 83 Kenneth Ferrie (Britain) 83 WDW Jordi Garcia Del Moral (Spain)