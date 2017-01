Aug 28 (Gracenote) - Scores from the European Tour Made in Denmark at the par-71 course on Sunday in Farso -17 Thomas Pieters (Belgium) 62 71 69 65 -16 Bradley Dredge (Britain) 63 66 72 67 -15 David Lipsky (U.S.) 65 70 67 67 Adrian Otaegui (Spain) 68 66 68 67 -13 Joakim Lagergren (Sweden) 62 70 71 68 -11 Martin Kaymer (Germany) 69 70 66 68 Jaco Van Zyl (South Africa) 67 75 66 65 -10 Soren Kjeldsen (Denmark) 68 67 73 66 Ricardo Gouveia (Portugal) 69 67 69 69 -9 Richard Sterne (South Africa) 66 67 73 69 Paul Dunne (Ireland) 68 68 69 70 Mikael Lundberg (Sweden) 71 69 69 66 -8 Benjamin Hebert (France) 70 72 68 66 Thomas Aiken (South Africa) 68 67 74 67 -7 Robert Coles (Britain) 69 71 71 66 Robert Karlsson (Sweden) 69 70 69 69 Paul Lawrie (Britain) 70 66 72 69 -6 Renato Paratore (Italy) 73 70 67 68 Mark Haastrup (Denmark) 69 73 66 70 Yang Yong-Eun (Korea) 72 68 69 69 Chris Hanson (Britain) 69 69 69 71 Daniel Brooks (Britain) 67 70 71 70 Jeff Winther (Denmark) 68 67 73 70 -5 Ryan Evans (Britain) 73 68 69 69 Shane Lowry (Ireland) 75 65 69 70 -4 Edoardo Molinari (Italy) 70 68 69 73 Oliver Wilson (Britain) 70 65 75 70 Tom Lewis (Britain) 62 72 75 71 Jbe Kruger (South Africa) 71 66 73 70 Sebastian Cappelen (Denmark) 72 71 69 68 Dean Burmester (South Africa) 70 73 68 69 Richie Ramsay (Britain) 67 69 73 71 Oliver Lindell (Finland) 71 72 70 67 -3 Tjaart Van der Walt (South Africa) 68 72 72 69 Laurie Canter (Britain) 70 70 70 71 Jeev Milkha Singh (India) 66 72 71 72 Chris Paisley (Britain) 67 71 73 70 George Murray (Britain) 70 67 74 70 Pelle Edberg (Sweden) 69 72 71 69 -2 Kristoffer Broberg (Sweden) 69 67 75 71 James Morrison (Britain) 67 73 74 68 Seve Benson (Britain) 67 72 76 67 John Axelsen (Denmark) 71 70 67 74 -1 Jamie Donaldson (Britain) 68 72 74 69 Ben Evans (Britain) 71 71 70 71 Cormac Sharvin (Britain) 72 70 69 72 David Drysdale (Britain) 69 73 72 69 Craig Lee (Britain) 72 69 70 72 Thomas Linard (France) 69 74 69 71 0 Jake Roos (South Africa) 65 72 74 73 Stephen Gallacher (Britain) 70 70 74 70 Richard Green (Australia) 73 70 72 69 Li Haotong (China) 67 69 75 73 Matthew Southgate (Britain) 69 72 76 67 1 Matthew Baldwin (Britain) 71 69 69 76 Jason Knutzon (U.S.) 67 73 71 74 2 Scott Jamieson (Britain) 65 78 72 71 Stuart Manley (Britain) 73 70 70 73 Kenneth Ferrie (Britain) 68 75 74 69 3 Christian Aronsen (Norway) 69 70 74 74 4 Justin Walters (South Africa) 70 72 70 76 Simon Dyson (Britain) 67 74 75 72 5 Paul Peterson (U.S.) 72 69 71 77 Lucas Bjerregaard (Denmark) 69 74 77 69 6 Borja Virto (Spain) 69 72 75 74 Steve Webster (Britain) 68 75 76 71 7 Daniel Im (U.S.) 73 68 74 76 Cesar Costilla (Argentina) 67 75 76 73 Daniel Lokke (Denmark) 71 71 74 75 9 David Dixon (Britain) 74 69 75 75 17 Graeme Storm (Britain) 70 73 82 76