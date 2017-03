May 7 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Mauritius Open at the par-71 course on Thursday in Bel Ombre -6 Thorbjorn Olesen (Denmark) 65 Wang Jeung-Hun (Korea) 65 Carlos Pigem (Spain) 65 -5 Oliver Bekker (South Africa) 66 Terry Pilkadaris (Australia) 66 -4 John Parry (Britain) 67 Madalitso Muthiya (Zambia) 67 Dan Woltman (U.S.) 67 Dean Burmester (South Africa) 67 Nathan Holman (Australia) 67 Panuphol Pittayarat (Thailand) 67 Rahil Gangjee (India) 67 Justin Walters (South Africa) 67 -3 Mikael Lundberg (Sweden) 68 Andrew McArthur (Britain) 68 Pelle Edberg (Sweden) 68 Masahiro Kawamura (Japan) 68 Kevin Phelan (Ireland) 68 Rikard Karlberg (Sweden) 68 Matthew Fitzpatrick (Britain) 68 Borja Virto (Spain) 68 Carlos Del Moral (Spain) 68 -2 Ryan Cairns (Zimbabwe) 69 Sam Brazel (Australia) 69 Jazz Janewattananond (Thailand) 69 Mardan Mamat (Singapore) 69 Thanyakorn Khrongpha (Thailand) 69 Paul Peterson (U.S.) 69 Scott Barr (Australia) 69 Colin Nel (South Africa) 69 Thomas Aiken (South Africa) 69 -1 Steve Lewton (Britain) 70 Estanislao Goya (Argentina) 70 Daniel Chopra (Sweden) 70 George Coetzee (South Africa) 70 Pedro Oriol (Spain) 70 Keith Horne (South Africa) 70 Hung Chien-Yao (Chinese Taipei) 70 John Hahn (U.S.) 70 Neil Schietekat (South Africa) 70 Sattaya Supupramai (Thailand) 70 Ross McGowan (Britain) 70 Joakim Lagergren (Sweden) 70 Ben Evans (Britain) 70 Jake Roos (South Africa) 70 0 Thaworn Wiratchant (Thailand) 71 Shiv Kapur (India) 71 Merrick Bremner (South Africa) 71 Johan Carlsson (Sweden) 71 Jason Scrivener (Australia) 71 Jason Palmer (Britain) 71 Jordi Garcia Pinto (Spain) 71 Jason Knutzon (U.S.) 71 Victor Riu (France) 71 Bernd Ritthammer (Germany) 71 Christiaan Basson (South Africa) 71 Alessandro Tadini (Italy) 71 Siddikur Rahman (Bangladesh) 71 Cyril Bouniol (France) 71 Eduardo De La Riva (Spain) 71 Wallie Coetsee (South Africa) 71 Adam Groom (Australia) 71 1 Pablo Martin (Spain) 72 Berry Henson (U.S.) 72 Soren Hansen (Denmark) 72 Scott Hend (Australia) 72 Jbe Kruger (South Africa) 72 Richard McEvoy (Britain) 72 Adilson Da Silva (Brazil) 72 Thomas Levet (France) 72 Chris Paisley (Britain) 72 Javier Colomo (Spain) 72 Marcus Both (Australia) 72 Max Orrin (Britain) 72 Richard Lee (Canada) 72 Ludovic Bax (Mauritius) 72 Dwayne Basson (South Africa) 72 Chinnarat Phadungsil (Thailand) 72 Mithun Perera (Sri Lanka) 72 Jaco Ahlers (South Africa) 72 Gaganjeet Bhullar (India) 72 Unho Park (Australia) 72 Andrew Dodt (Australia) 72 2 Chris Lloyd (Britain) 73 Roberto Lupini (South Africa) 73 Alvaro Velasco (Spain) 73 Eddie Taylor (South Africa) 73 Kalem Richardson (Australia) 73 Divan Van den Heever (South Africa) 73 Lasse Jensen (Denmark) 73 Danie Van Tonder (South Africa) 73 Andrea Pavan (Italy) 73 Tjaart Van der Walt (South Africa) 73 Ulrich Van den Berg (South Africa) 73 Arjun Atwal (India) 73 Rashid Khan (India) 73 Jean Hugo (South Africa) 73 Andrew Marshall (Britain) 73 Justin Harding (South Africa) 73 3 Tyrone Ryan (South Africa) 74 Bryce Easton (South Africa) 74 Jacques Blaauw (South Africa) 74 Thomas Bjorn (Denmark) 74 Johan Edfors (Sweden) 74 Louis De Jager (South Africa) 74 Shaun Norris (South Africa) 74 Ricardo Santos (Portugal) 74 Rattanon Wannasrichan (Thailand) 74 Jake Higginbottom (Australia) 74 4 Nick Dougherty (Britain) 75 Prom Meesawat (Thailand) 75 Vaughn Groenewald (South Africa) 75 Rourke Van der Spuy (South Africa) 75 Titch Moore (South Africa) 75 Erik Van Rooyen (South Africa) 75 Toto Thimba (South Africa) 75 Lionel Weber (France) 75 5 Namchok Tantipokhakul (Thailand) 76 Dylan Frittelli (South Africa) 76 Derick Petersen (South Africa) 76 Martin Rominger (Switzerland) 76 Haydn Porteous (South Africa) 76 6 Guan Tianlang (China) 77 Lyle Rowe (South Africa) 77 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 77 7 Pariya Junhasavasdikul (Thailand) 78 Paul Maddy (Britain) 78 8 Ben Stow (Britain) 79 9 Hennie Otto (South Africa) 80 10 Arnond Vongvanij (Thailand) 81 Stuart Smith (Botswana) 81 11 Andrew Curlewis (South Africa) 82