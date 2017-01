Sept 2 (Gracenote) - Scores from the European Tour European Masters at the par-70 course on Friday in Crans-Montana. The cut was set at 140. -9 Richard Bland (Britain) 67 64 Richard Green (Australia) 65 66 Romain Langasque (France) 68 63 -8 Alexander Noren (Sweden) 69 63 Richard Lee (Canada) 67 65 Scott Hend (Australia) 65 67 -7 Julien Quesne (France) 65 68 Joachim Hansen (Denmark) 65 68 Mikko Ilonen (Finland) 66 67 Alejandro Canizares (Spain) 69 64 Andrew Johnston (Britain) 65 68 -6 Marcus Fraser (Australia) 65 69 Callum Shinkwin (Britain) 66 68 -5 Nathan Holman (Australia) 72 63 Li Haotong (China) 65 70 Robert Rock (Britain) 67 68 Miguel Angel Jimenez (Spain) 67 68 James Morrison (Britain) 65 70 Ross Fisher (Britain) 72 63 Graeme Storm (Britain) 66 69 David Howell (Britain) 67 68 Gregory Havret (France) 64 71 Tommy Fleetwood (Britain) 70 65 Alexander Levy (France) 68 67 -4 Romain Wattel (France) 69 67 Nicolas Colsaerts (Belgium) 69 67 Carlos Pigem (Spain) 67 69 Florian Fritsch (Germany) 67 69 Paul Peterson (U.S.) 64 72 Lee Soo-Min (Korea) 68 68 -3 Oliver Wilson (Britain) 67 70 Danny Willett (Britain) 65 72 Adrian Otaegui (Spain) 71 66 Nino Bertasio (Italy) 66 71 Chris Wood (Britain) 69 68 Michael Lorenzo-Vera (France) 64 73 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 71 66 Daniel Brooks (Britain) 64 73 -2 David Drysdale (Britain) 70 68 Darren Fichardt (South Africa) 70 68 Masahiro Kawamura (Japan) 70 68 Lee Westwood (Britain) 72 66 Bernd Wiesberger (Austria) 68 70 Rashid Khan (India) 73 65 Renato Paratore (Italy) 75 63 Simon Khan (Britain) 70 68 Brett Rumford (Australia) 70 68 Raphael Jacquelin (France) 69 69 Paul Lawrie (Britain) 70 68 -1 Richard Sterne (South Africa) 66 73 Lucas Bjerregaard (Denmark) 73 66 Edoardo Molinari (Italy) 70 69 Pablo Larrazabal (Spain) 71 68 Eduardo De La Riva (Spain) 72 67 Steve Webster (Britain) 66 73 Anthony Wall (Britain) 66 73 Adilson Da Silva (Brazil) 68 71 Oliver Fisher (Britain) 70 69 Matt Ford (Britain) 71 68 George Coetzee (South Africa) 70 69 Stewart Cink (U.S.) 70 69 Richie Ramsay (Britain) 71 68 Magnus Carlsson (Sweden) 70 69 Thitiphun Chuayprakong (Thailand) 73 66 0 Stephen Gallacher (Britain) 72 68 Arjun Atwal (India) 71 69 Sven Struever (Germany) 71 69 David Lipsky (U.S.) 71 69 Mathias Eggenberger (Switzerland) 66 74 Chan Shih-Chang (Chinese Taipei) 68 72 Johan Carlsson (Sweden) 68 72 Benjamin Hebert (France) 72 68 Gregory Bourdy (France) 72 68 Thongchai Jaidee (Thailand) 72 68 Rikard Karlberg (Sweden) 68 72 Matthew Fitzpatrick (Britain) 75 65 John Parry (Britain) 67 73 1 DNQ Steve Lewton (Britain) 72 69 Felipe Aguilar (Chile) 69 72 Andy Sullivan (Britain) 74 67 Andrew Dodt (Australia) 66 75 Natipong Srithong (Thailand) 71 70 Ignacio Elvira (Spain) 72 69 Roope Kakko (Finland) 73 68 Joakim Lagergren (Sweden) 71 70 Trevor Fisher (South Africa) 73 68 Marc Warren (Britain) 73 68 2 DNQ Prom Meesawat (Thailand) 69 73 Jens Fahrbring (Sweden) 73 69 Pelle Edberg (Sweden) 72 70 Chiragh Kumar (India) 69 73 Lee Chieh-Po (Chinese Taipei) 73 69 Bradley Dredge (Britain) 72 70 Jbe Kruger (South Africa) 71 71 Chris Paisley (Britain) 70 72 3 DNQ Marcel Siem (Germany) 70 73 Bjoern Akesson (Sweden) 71 72 Rhys Davies (Britain) 72 71 4 DNQ Ben Evans (Britain) 75 69 Jeremy Freiburghaus (Switzerland) 72 72 Alvaro Quiros (Spain) 78 66 Maximilian Kieffer (Germany) 75 69 Siddikur Rahman (Bangladesh) 73 71 Robert Dinwiddie (Britain) 76 68 Michael Hoey (Britain) 71 73 Mardan Mamat (Singapore) 72 72 Sebastien Gros (France) 71 73 Hung Chien-Yao (Chinese Taipei) 72 72 Tyrrell Hatton (Britain) 74 70 5 DNQ Himmat Rai (India) 72 73 Miguel Tabuena (Philippines) 72 73 Scott Jamieson (Britain) 75 70 S.S.P. Chawrasia (India) 79 66 Raphael De Sousa (Switzerland) 71 74 Matteo Manassero (Italy) 77 68 Lee Slattery (Britain) 70 75 Nicholas Fung (Malaysia) 73 72 Mikko Korhonen (Finland) 72 73 6 DNQ Paul Dunne (Ireland) 72 74 Jorge Campillo (Spain) 75 71 Craig Lee (Britain) 76 70 Eddie Pepperell (Britain) 75 71 Gary Stal (France) 75 71 Luca Cianchetti (Italy) 72 74 Mathias Groenberg (Sweden) 72 74 7 DNQ Joel Girrbach (Switzerland) 77 70 Morten Madsen (Denmark) 74 73 Jason Knutzon (U.S.) 78 69 Jean-Francois Lucquin (France) 74 73 Thomas Linard (France) 71 76 Mithun Perera (Sri Lanka) 73 74 Matthew Baldwin (Britain) 75 72 Jyoti Randhawa (India) 73 74 Allen John (Germany) 76 71 8 DNQ Gary Boyd (Britain) 74 74 Marc Dobias (Switzerland) 75 73 Borja Virto (Spain) 71 77 Ricardo Gonzalez (Argentina) 74 74 Jazz Janewattananond (Thailand) 74 74 Sam Brazel (Australia) 72 76 Danthai Boonma (Thailand) 73 75 Matthew Southgate (Britain) 70 78 Yang Yong-Eun (Korea) 79 69 9 DNQ Ricardo Gouveia (Portugal) 70 79 Bryson DeChambeau (U.S.) 74 75 Simon Dyson (Britain) 76 73 10 DNQ Javier Colomo (Spain) 72 78 Haydn Porteous (South Africa) 72 78 11 DNQ Jeong Jin (Korea) 79 72 Neal Woernhard (Switzerland) 75 76 Luca Galliano (Switzerland) 77 74 14 DNQ Edouard Espana (France) 78 76 Darren Clarke (Britain) 78 76 16 DNQ Marco Iten (Switzerland) 77 79 3 WDW Jeff Winther (Denmark) 73 WDW Kristoffer Broberg (Sweden)