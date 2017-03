Jan 18 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Abu Dhabi Championship at the par-72 course on Friday in Abu Dhabi. The cut was set at 146. 136 Justin Rose (Britain) 67 69 137 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 70 67 Jamie Donaldson (Britain) 67 70 Thorbjorn Olesen (Denmark) 68 69 139 Garth Mulroy (South Africa) 71 68 Joost Luiten (Netherlands) 70 69 140 Matteo Manassero (Italy) 72 68 Jason Dufner (U.S.) 71 69 Branden Grace (South Africa) 71 69 Martin Kaymer (Germany) 71 69 George Coetzee (South Africa) 69 71 Henrik Stenson (Sweden) 69 71 Michael Campbell (New Zealand) 69 71 David Howell (Britain) 69 71 141 Keith Horne (South Africa) 72 69 Soren Kjeldsen (Denmark) 70 71 Joel Sjoeholm (Sweden) 71 70 Liang Wenchong (China) 69 72 Richie Ramsay (Britain) 73 68 Thongchai Jaidee (Thailand) 70 71 Danny Willett (Britain) 70 71 Raphael Jacquelin (France) 72 69 Jbe Kruger (South Africa) 72 69 142 Jorge Campillo (Spain) 74 68 Anders Hansen (Denmark) 71 71 Lorenzo Gagli (Italy) 74 68 Gareth Maybin (Britain) 71 71 Darren Fichardt (South Africa) 72 70 Romain Wattel (France) 73 69 Alejandro Canizares (Spain) 73 69 Craig Lee (Britain) 72 70 Pablo Larrazabal (Spain) 68 74 143 Ricardo Santos (Portugal) 71 72 Peter Whiteford (Britain) 73 70 Robert Coles (Britain) 73 70 144 Padraig Harrington (Ireland) 72 72 Ernie Els (South Africa) 71 73 Paul Casey (Britain) 71 73 Chris Wood (Britain) 73 71 Andrew Dodt (Australia) 74 70 Oliver Fisher (Britain) 73 71 Peter Lawrie (Ireland) 72 72 Ricardo Gonzalez (Argentina) 72 72 Todd Hamilton (U.S.) 75 69 Andy Sullivan (Britain) 71 73 Johan Edfors (Sweden) 71 73 Marcel Siem (Germany) 72 72 Mark Foster (Britain) 72 72 145 Peter Hanson (Sweden) 73 72 Paul Lawrie (Britain) 74 71 Richard Bland (Britain) 72 73 Bernd Wiesberger (Austria) 74 71 Ignacio Garrido (Spain) 75 70 Graeme Storm (Britain) 72 73 Prom Meesawat (Thailand) 76 69 Michael Hoey (Britain) 72 73 Steve Webster (Britain) 73 72 Simon Dyson (Britain) 75 70 Gregory Bourdy (France) 72 73 146 Andreas Harto (Denmark) 74 72 Alexander Noren (Sweden) 76 70 Marcus Fraser (Australia) 75 71 Phillip Price (Britain) 72 74 Thomas Bjorn (Denmark) 72 74 David Horsey (Britain) 74 72 S.S.P. Chowrasia (India) 73 73 Richard Green (Australia) 71 75 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 74 72 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 76 70 Tom Lewis (Britain) 74 72 147 DNQ Gaganjeet Bhullar (India) 74 73 Chris Paisley (Britain) 71 76 Fredrik Andersson Hed (Sweden) 72 75 Gary Lockerbie (Britain) 74 73 Mikko Ilonen (Finland) 73 74 Thomas Aiken (South Africa) 73 74 Tiger Woods (U.S.) 72 75 Lee Slattery (Britain) 71 76 Matthew Baldwin (Britain) 73 74 148 DNQ Victor Dubuisson (France) 74 74 Richard Finch (Britain) 75 73 Stephen Gallacher (Britain) 76 72 Brett Rumford (Australia) 75 73 Hennie Otto (South Africa) 73 75 Anthony Wall (Britain) 76 72 Alexandre Kaleka (France) 75 73 Simon Wakefield (Britain) 71 77 David Drysdale (Britain) 77 71 149 DNQ Alessandro Tadini (Italy) 72 77 Paul McGinley (Ireland) 76 73 Scott Jamieson (Britain) 75 74 Jeev Milkha Singh (India) 70 79 Jose Manuel Lara (Spain) 77 72 Espen Kofstad (Norway) 72 77 Francesco Molinari (Italy) 73 76 James Morrison (Britain) 75 74 Gregory Havret (France) 78 71 150 DNQ Tommy Fleetwood (Britain) 76 74 Colin Montgomerie (Britain) 76 74 Edoardo Molinari (Italy) 78 72 Damien McGrane (Ireland) 76 74 Maarten Lafeber (Netherlands) 78 72 Martin Wiegele (Austria) 76 74 Rory McIlroy (Britain) 75 75 Marc Warren (Britain) 78 72 151 DNQ Emiliano Grillo (Argentina) 78 73 Jose Maria Olazabal (Spain) 76 75 Shane Lowry (Ireland) 78 73 Simon Khan (Britain) 75 76 Christian Cevaer (France) 73 78 Chris Doak (Britain) 77 74 152 DNQ Thomas Levet (France) 73 79 153 DNQ Alexander Levy (France) 81 72 Jean-Baptiste Gonnet (France) 75 78 Scott Henry (Britain) 78 75 Niclas Fasth (Sweden) 75 78 Kristoffer Broberg (Sweden) 76 77 154 DNQ Darren Clarke (Britain) 79 75 Paul Waring (Britain) 78 76 156 DNQ Felipe Aguilar (Chile) 78 78 159 DNQ Callum Nicoll (Britain) 81 78 160 DNQ Joachim Hansen (Denmark) 80 80 171 DNQ Sohail Al Marzuqui (United Arab Emirates) 81 90 76 WDW Robert Rock (Britain) 76 76 WDW Jaco Van Zyl (South Africa) 76 73 WDW Julien Quesne (France) 73