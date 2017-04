March 11 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Thailand Classic at the par-72 course on Friday in Hua Hin. The cut was set at 142. -12 Pelle Edberg (Sweden) 65 67 Scott Hend (Australia) 68 64 -11 Panuphol Pittayarat (Thailand) 68 65 -9 Shaun Norris (South Africa) 67 68 David Lipsky (U.S.) 67 68 Peter Uihlein (U.S.) 64 71 Rhys Davies (Britain) 67 68 Simon Yates (Britain) 67 68 -8 Javier Colomo (Spain) 66 70 Marc Warren (Britain) 68 68 Piya Swangarunporn (Thailand) 68 68 Benjamin Hebert (France) 72 64 Chiragh Kumar (India) 68 68 Rashid Khan (India) 70 66 -7 Carlos Pigem (Spain) 69 68 -6 Joost Luiten (Netherlands) 70 68 Chapchai Nirat (Thailand) 70 68 Somsak Kaopratum (Thailand) 70 68 Prom Meesawat (Thailand) 68 70 Thongchai Jaidee (Thailand) 69 69 Hsieh Chi Hsien (Chinese Taipei) 67 71 Robert Dinwiddie (Britain) 67 71 -5 Jorge Campillo (Spain) 68 71 Thomas Pieters (Belgium) 73 66 Joakim Lagergren (Sweden) 68 71 Mikko Korhonen (Finland) 70 69 Anthony Kang (U.S.) 68 71 Gary Boyd (Britain) 67 72 Jason Scrivener (Australia) 72 67 Nicolas Colsaerts (Belgium) 73 66 Gregory Havret (France) 69 70 -4 Pablo Larrazabal (Spain) 72 68 Prayad Marksaeng (Thailand) 67 73 Miguel Tabuena (Philippines) 72 68 Kalem Richardson (Australia) 70 70 Thanyakorn Khrongpha (Thailand) 70 70 Wade Ormsby (Australia) 70 70 Juvic Pagunsan (Philippines) 71 69 Johan Edfors (Sweden) 69 71 Lee Slattery (Britain) 69 71 Rikard Karlberg (Sweden) 69 71 Brett Munson (U.S.) 70 70 Nicholas Fung (Malaysia) 70 70 Himmat Rai (India) 68 72 Paul Peterson (U.S.) 70 70 Wang Jeung-Hun (Korea) 69 71 Alejandro Canizares (Spain) 71 69 Morten Madsen (Denmark) 72 68 -3 Gaganjeet Bhullar (India) 73 68 Lin Wen-Tang (Chinese Taipei) 69 72 Udorn Duangdecha (Thailand) 71 70 Song Young-Han (Korea) 72 69 Gunn Charoenkul (Thailand) 72 69 Arjun Atwal (India) 69 72 Angelo Que (Philippines) 68 73 Atthaphon Sriboonkaew (Thailand) 69 72 Ignacio Elvira (Spain) 73 68 Jeev Milkha Singh (India) 73 68 Alexander Levy (France) 70 71 Johan Carlsson (Sweden) 74 67 Hiroyuki Fujita (Japan) 70 71 Lucas Bjerregaard (Denmark) 71 70 -2 Casey O'Toole (U.S.) 70 72 Magnus Carlsson (Sweden) 75 67 Borja Virto (Spain) 71 71 Chinnarat Phadungsil (Thailand) 70 72 Scott Jamieson (Britain) 66 76 Maximilian Kieffer (Germany) 69 73 Sam Brazel (Australia) 71 71 Hung Chien-Yao (Chinese Taipei) 70 72 Gary Stal (France) 70 72 Shingo Katayama (Japan) 72 70 -1 DNQ Mikko Ilonen (Finland) 71 72 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 73 70 Oliver Fisher (Britain) 71 72 Jbe Kruger (South Africa) 73 70 Lee Chieh-Po (Chinese Taipei) 72 71 Jens Fahrbring (Sweden) 69 74 Pariya Junhasavasdikul (Thailand) 67 76 Roope Kakko (Finland) 68 75 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 74 69 Berry Henson (U.S.) 72 71 Pijit Petchkasem (Thailand) 74 69 Jason Knutzon (U.S.) 70 73 0 DNQ Daniel Brooks (Britain) 70 74 Rattanon Wannasrichan (Thailand) 73 71 S.S.P. Chawrasia (India) 68 76 Thepbadin Amaranan (Thailand) 69 75 Richard Green (Australia) 73 71 Andrew McArthur (Britain) 74 70 Eduardo De La Riva (Spain) 73 71 Terry Pilkadaris (Australia) 71 73 Chawalit Plaphol (Thailand) 72 72 Joachim Hansen (Denmark) 71 73 Chang Yi-Keun (Korea) 70 74 Graeme Storm (Britain) 70 74 Renato Paratore (Italy) 72 72 Dodge Kemmer (U.S.) 70 74 Nathan Holman (Australia) 72 72 Thomas Linard (France) 71 73 Sebastien Gros (France) 75 69 Romain Wattel (France) 75 69 Thitiphun Chuayprakong (Thailand) 72 72 Wisut Artjanawat (Thailand) 69 75 Shiv Kapur (India) 70 74 1 DNQ Niclas Fasth (Sweden) 75 70 Jordan Sherratt (Australia) 73 72 Miguel Angel Jimenez (Spain) 74 71 Danny Chia (Malaysia) 71 74 Ricardo Gouveia (Portugal) 73 72 Raphael Jacquelin (France) 71 74 Rahil Gangjee (India) 72 73 Matt Ford (Britain) 71 74 Danthai Boonma (Thailand) 76 69 Natipong Srithong (Thailand) 75 70 Craig Lee (Britain) 75 70 Siddikur Rahman (Bangladesh) 72 73 Lu Wei-Chih (Chinese Taipei) 72 73 Chris Paisley (Britain) 77 68 2 DNQ Jazz Janewattananond (Thailand) 73 73 Mardan Mamat (Singapore) 74 72 Matthew Baldwin (Britain) 76 70 Andrew Dodt (Australia) 73 73 Jeff Winther (Denmark) 72 74 Tony Lascuna (Philippines) 73 73 Adilson Da Silva (Brazil) 71 75 Phachara Khongwatmai (Thailand) 74 72 Pavit Tangkamolprasert (Thailand) 74 72 Michael Hoey (Britain) 73 73 Adam Groom (Australia) 70 76 3 DNQ Ben Evans (Britain) 71 76 Lionel Weber (France) 73 74 Edouard Espana (France) 73 74 Thaworn Wiratchant (Thailand) 75 72 Bjoern Akesson (Sweden) 75 72 4 DNQ Richard Lee (Canada) 74 74 Steve Lewton (Britain) 72 76 Lee Su-Min (Korea) 79 69 Simon Dyson (Britain) 75 73 Peradol Panyathanasedh (Thailand) 73 75 Oliver Wilson (Britain) 72 76 5 DNQ Unho Park (Australia) 72 77 Julien Quesne (France) 78 71 Marcel Siem (Germany) 74 75 Raphael De Sousa (Switzerland) 74 75 Masahiro Kawamura (Japan) 73 76 Pattaraphol Khanthacha (Thailand) 77 72 Nattawat Suvajanakorn (Thailand) 72 77 6 DNQ Scott Barr (Australia) 75 75 Kristoffer Broberg (Sweden) 72 78 Taiki Hara (Thailand) 78 72 7 DNQ Jeong Jin (Korea) 77 74 Gregory Bourdy (France) 77 74 8 DNQ Mithun Perera (Sri Lanka) 78 74 Settee Prakongvech (Thailand) 78 74 12 DNQ Somchai Pongpaew (Thailand) 80 76