Aug 4 (Gracenote) - Scores from the European Tour Paul Lawrie Match Play Round 1 on Thursday in North Berwick Chris Wood (Britain) beat Brett Rumford (Australia) 4 and 3 Daniel Brooks (Britain) beat Gareth Wright (Britain) 4 and 3 Mikko Ilonen (Finland) beat Jeong Jin (South Korea) 3 and 2 Maximilian Kieffer (Germany) beat Edoardo Molinari (Italy) 3 and 2 Richie Ramsay (Britain) beat David Howell (Britain) by 1 hole Roope Kakko (Finland) beat Gregory Havret (France) at hole 20 Simon Khan (Britain) beat Pablo Larrazabal (Spain) 2 and 1 Oliver Fisher (Britain) beat Peter Uihlein (U.S.) at hole 22 Richard Bland (Britain) beat Joakim Lagergren (Sweden) 2 and 1 Anthony Wall (Britain) beat Robert Dinwiddie (Britain) 3 and 2 Richard Green (Australia) beat Lee Slattery (Britain) 3 and 2 Paul Lawrie (Britain) beat Lucas Bjerregaard (Denmark) 4 and 2 Marc Warren (Britain) beat Jorge Campillo (Spain) 3 and 2 Magnus Carlsson (Sweden) beat Chase Koepka (U.S.) 4 and 3 Haydn Porteous (South Africa) beat John Parry (Britain) at hole 19 David Horsey (Britain) beat Sebastien Gros (France) 6 and 4 Alexander Noren (Sweden) beat Scott Jamieson (Britain) 5 and 4 Renato Paratore (Italy) beat Stephen Gallacher (Britain) 7 and 6 Ignacio Elvira (Spain) beat Oliver Wilson (Britain) 2 and 1 Craig Lee (Britain) beat Raphael Jacquelin (France) 3 and 2 Chris Paisley (Britain) beat Benjamin Hebert (France) 2 and 1 Prom Meesawat (Thailand) beat David Lipsky (U.S.) by 1 hole Johan Carlsson (Sweden) beat Morten Madsen (Denmark) 2 and 1 Robert Rock (Britain) beat Gary Stal (France) 3 and 2 Matthew Fitzpatrick (Britain) beat Thomas Bjorn (Denmark) 4 and 3 Matt Ford (Britain) beat Pelle Edberg (Sweden) 3 and 2 Eduardo De La Riva (Spain) beat Callum Shinkwin (Britain) at hole 19 Alejandro Canizares (Spain) beat Michael Lorenzo-Vera (France) at hole 19 Matthew Southgate (Britain) beat Kristoffer Broberg (Sweden) at hole 19 Michael Hoey (Britain) beat David Drysdale (Britain) 4 and 3 James Morrison (Britain) beat Alvaro Quiros (Spain) 6 and 5 Graeme Storm (Britain) beat Tommy Fleetwood (Britain) 2 and 1