April 22 (Infostrada Sports) - Latest leaderboard in the second round from the European Tour Shenzhen International at the par-72 course on Friday in Shenzhen holes played rounds -13 Lee Su-Min (Korea) 18 66 65 -10 Joost Luiten (Netherlands) 18 68 66 -7 Paul Dunne (Ireland) 18 68 69 Brandon Stone (South Africa) 18 67 70 -6 Lee Slattery (Britain) 5 70 Alexander Levy (France) 3 66 -5 Gary Stal (France) 18 68 71 Alvaro Quiros (Spain) 18 70 69 Matteo Manassero (Italy) 18 70 69 -4 Raphael Jacquelin (France) 18 68 72 S.S.P. Chawrasia (India) 18 72 68 Richie Ramsay (Britain) 3 69 Nathan Holman (Australia) 3 69 Eduardo De La Riva (Spain) 68 -3 Borja Virto (Spain) 69 Tommy Fleetwood (Britain) 3 69 Ross Fisher (Britain) 2 70 Kristoffer Broberg (Sweden) 18 71 70 Niclas Fasth (Sweden) 18 73 68 Miguel Angel Jimenez (Spain) 18 71 70 Rhys Davies (Britain) 18 70 71 Mikko Korhonen (Finland) 18 71 70 -2 Graeme Storm (Britain) 18 71 71 Rikard Karlberg (Sweden) 18 73 69 Stephen Gallacher (Britain) 18 70 72 Bradley Dredge (Britain) 1 70 Bubba Watson (U.S.) 1 71 Romain Wattel (France) 70 Jorge Campillo (Spain) 70 Yuan Tian (China) 2 70 Zhang Jia (China) 2 69 Darren Fichardt (South Africa) 70 Sebastien Gros (France) 70 Wade Ormsby (Australia) 70 Ignacio Elvira (Spain) 70 -1 He Zeming (China) 71 Callum Shinkwin (Britain) 71 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 1 71 Magnus Carlsson (Sweden) 1 72 Scott Hend (Australia) 2 71 Daniel Brooks (Britain) 2 71 Richard Bland (Britain) 3 71 Mikko Ilonen (Finland) 4 72 Chen Zihao (China) 4 72 James Morrison (Britain) 18 70 73 Pelle Edberg (Sweden) 18 72 71 Gregory Havret (France) 17 74 Wu Tuxuan (China) 71 0 David Dixon (Britain) 72 Felipe Aguilar (Chile) 18 70 74 Zhou Guowu (China) 14 70 Roope Kakko (Finland) 18 76 68 Gregory Bourdy (France) 18 74 70 Tyrrell Hatton (Britain) 18 72 72 Simon Khan (Britain) 5 72 Julien Quesne (France) 3 72 Xu Guozhen (China) 5 72 Thorbjorn Olesen (Denmark) 3 71 Adrian Otaegui (Spain) 2 72 Dou Zecheng (China) 1 72 Jamie McLeary (Britain) 1 72 Anthony Wall (Britain) 1 72 Seve Benson (Britain) 72 He Shaocai (China) 72 Zhang Jin (China) 72 Nicolas Colsaerts (Belgium) 72 Craig Lee (Britain) 72 1 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 73 Haydn Porteous (South Africa) 73 David Drysdale (Britain) 1 73 Wu Weihuang (China) 73 Su Dong (China) 4 73 Gary Boyd (Britain) 5 73 Hennie Otto (South Africa) 4 73 Li Haotong (China) 18 73 72 He Zeyu (China) 18 73 72 Jens Fahrbring (Sweden) 18 70 75 Trevor Fisher (South Africa) 18 69 76 Peter Hanson (Sweden) 5 74 Scott Jamieson (Britain) 17 74 Peter Uihlein (U.S.) 18 73 72 2 Marcel Siem (Germany) 18 73 73 Xiao Bowen (China) 18 73 73 Li Xinyang (China) 18 73 73 Benjamin Hebert (France) 18 73 73 Hsieh Chi Hsien (Chinese Taipei) 5 74 Brett Rumford (Australia) 4 75 Morten Madsen (Denmark) 3 74 Huang Wenyi (China) 1 74 Yang Yong-Eun (Korea) 1 74 Luo Xuewen (China) 74 Matthew Southgate (Britain) 74 3 Renato Paratore (Italy) 75 Lv Haoyuan (China) 75 Bai Zhengkai (China) 1 75 Ouyang Zheng (China) 3 76 Maximilian Kieffer (Germany) 18 73 74 Michael Hoey (Britain) 18 76 71 4 Lucas Bjerregaard (Denmark) 18 76 72 Pablo Larrazabal (Spain) 18 73 75 Ricardo Gouveia (Portugal) 18 74 74 Marc Warren (Britain) 18 74 74 Matt Ford (Britain) 18 78 70 Oliver Fisher (Britain) 18 75 73 Han Ren (China) 17 77 Sun Yan (China) 16 69 Zhang Lianwei (China) 16 73 Wu Hongfu (China) 4 73 Daniel Im (U.S.) 76 Andrew McArthur (Britain) 76 Robert Karlsson (Sweden) 76 5 Chris Paisley (Britain) 77 Cheng Yilong (China) 77 Liao Guiming (China) 5 77 Huang Mingjie (China) 5 77 Liu Yanwei (China) 14 74 Ben Evans (Britain) 16 74 Chen Dinggen (China) 17 74 Xie Zhi (China) 18 74 75 Zhao Xiongyi (China) 77 6 Richard McEvoy (Britain) 18 73 77 David Lipsky (U.S.) 18 76 74 Johan Carlsson (Sweden) 17 77 Jeong Jin (Korea) 18 80 70 Li Fangyi (China) 18 73 77 Guan Tianlang (China) 18 73 77 Jeff Winther (Denmark) 78 7 Matthew Baldwin (Britain) 79 Kim Eui-In (Korea) 18 78 73 8 Zhang Xinjun (China) 18 77 75 Chen Xiaoma (China) 80 Liang Dingfeng (China) 5 78 Hu Mu (China) 18 77 75 9 Yan Bin (China) 18 76 77 10 She Zihan (China) 17 76 Edouard Espana (France) 16 82 Zhang Huilin (China) 18 76 78 Duan Chenxiao (China) 18 77 77 Fan Zhipeng (China) 82 11 Oliver Wilson (Britain) 83 Wolmer Murillo (Venezuela) 18 80 75 13 Wang Xu (China) 16 82 21 Wang Yanzhang (China) 18 84 81 -1 WDW Victor Dubuisson (France) 10 71 3 WDW Li Chao (China) 11 75 4 WDW Chao Haimeng (China) 14 76 6 WDW Zhang Junbin (China) 6 8 WDW Joakim Lagergren (Sweden) 8 9 WDW John Parry (Britain) 9 12 WDW Liu Chun (China) 84 2 DSQ Cao Yi (China) 2 4 DSQ Bjoern Akesson (Sweden) 16 76 Lin Yuxin (China) 16 76 James Busby (Britain) 76 5 DSQ Yang Guangming (China) 16 77 21 DSQ Joachim Hansen (Denmark) 14 93