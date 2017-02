June 10 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Austrian Open at the par-72 course on Friday in Atzenbrugg. The cut was set at 147. -7 Gregory Bourdy (France) 68 69 Zander Lombard (South Africa) 67 70 -6 Gary Stal (France) 67 71 -5 Borja Virto (Spain) 70 69 -4 Adrian Otaegui (Spain) 64 76 Richard McEvoy (Britain) 71 69 Joost Luiten (Netherlands) 69 71 -3 Marco Crespi (Italy) 70 71 Scott Jamieson (Britain) 69 72 Wu Ashun (China) 69 72 -2 Chris Wood (Britain) 71 71 David Bransdon (Australia) 69 73 Matt Ford (Britain) 72 70 James Morrison (Britain) 70 72 -1 Eduardo De La Riva (Spain) 69 74 Ben Evans (Britain) 72 71 Chiragh Kumar (India) 71 72 Bjoern Akesson (Sweden) 66 77 Mikael Lundberg (Sweden) 72 71 Gregory Havret (France) 71 72 Michael Hoey (Britain) 72 71 Ricardo Gouveia (Portugal) 69 74 0 Johan Carlsson (Sweden) 74 70 Bernd Wiesberger (Austria) 70 74 Scott Henry (Britain) 70 74 Nick Cullen (Australia) 71 73 Steve Webster (Britain) 71 73 Edoardo Molinari (Italy) 73 71 Lukas Nemecz (Austria) 69 75 Marcus Kinhult (Sweden) 70 74 Chris Paisley (Britain) 71 73 Oliver Fisher (Britain) 73 71 Marc Warren (Britain) 73 71 1 David Howell (Britain) 71 74 Chris Hanson (Britain) 71 74 Sam Walker (Britain) 73 72 Richard Bland (Britain) 72 73 Dean Burmester (South Africa) 73 72 Magnus Carlsson (Sweden) 71 74 Florian Fritsch (Germany) 74 71 2 Daniel Gaunt (Australia) 71 75 Estanislao Goya (Argentina) 71 75 Mark Foster (Britain) 74 72 Carlos Pigem (Spain) 75 71 Tom Lewis (Britain) 70 76 Daniel Brooks (Britain) 72 74 Stuart Manley (Britain) 71 75 David Horsey (Britain) 69 77 Anthony Wall (Britain) 71 75 Jbe Kruger (South Africa) 72 74 Robert Dinwiddie (Britain) 73 73 Cesar Costilla (Argentina) 74 72 Nino Bertasio (Italy) 72 74 Daniel Gavins (Britain) 72 74 Matthew Southgate (Britain) 70 76 Andrew McArthur (Britain) 75 71 Jason Knutzon (U.S.) 70 76 Tjaart Van der Walt (South Africa) 72 74 3 Pedro Oriol (Spain) 75 72 Pelle Edberg (Sweden) 72 75 Lee Slattery (Britain) 73 74 Richard Lee (Canada) 71 76 Paul Peterson (U.S.) 75 72 Daniel Im (U.S.) 73 74 Terry Pilkadaris (Australia) 72 75 Matthew Millar (Australia) 76 71 4 DNQ Jean Hugo (South Africa) 74 74 Simon Khan (Britain) 71 77 Shiv Kapur (India) 76 72 David Lipsky (U.S.) 70 78 Kristoffer Broberg (Sweden) 68 80 Gary Boyd (Britain) 70 78 Matthew Baldwin (Britain) 72 76 Sepp Straka (Austria) 72 76 Lucas Bjerregaard (Denmark) 74 74 Jeev Milkha Singh (India) 74 74 Ryan Fox (New Zealand) 76 72 Graeme Storm (Britain) 75 73 Manuel Trappel (Austria) 75 73 5 DNQ Morten Madsen (Denmark) 75 74 Laurie Canter (Britain) 75 74 Jens Fahrbring (Sweden) 75 74 Mads Sogaard (Denmark) 74 75 Rhys Davies (Britain) 73 76 Jordan Smith (Britain) 75 74 Jack Senior (Britain) 69 80 6 DNQ Mardan Mamat (Singapore) 72 78 Oliver Wilson (Britain) 73 77 David Drysdale (Britain) 73 77 Thomas Linard (France) 74 76 Todd Sinnott (Australia) 73 77 Michael Lorenzo-Vera (France) 77 73 Dylan Frittelli (South Africa) 74 76 7 DNQ Bernard Neumayer (Austria) 81 70 Peter Lawrie (Ireland) 76 75 Richard Finch (Britain) 75 76 Jordan Zunic (Australia) 77 74 Jose-Filipe Lima (Portugal) 72 79 James Allan (Britain) 78 73 Soren Hansen (Denmark) 72 79 Paul Dunne (Ireland) 76 75 Callum Shinkwin (Britain) 70 81 8 DNQ Aaron Pike (Australia) 74 78 Yang Yong-Eun (Korea) 75 77 Jeff Winther (Denmark) 75 77 Matt Wallace (Britain) 75 77 Joachim Hansen (Denmark) 75 77 Francesco Laporta (Italy) 76 76 Brett Rumford (Australia) 76 76 9 DNQ Ulrich Van den Berg (South Africa) 76 77 Daniel Schlauer (Austria) 75 78 Clemens Gaster (Austria) 79 74 Justin Walters (South Africa) 77 76 Himmat Rai (India) 75 78 Simon Dyson (Britain) 74 79 Moritz Mayrhauser (Austria) 75 78 10 DNQ Richie Ramsay (Britain) 77 77 Matthew Guyatt (Australia) 76 78 Dimitrios Papadatos (Australia) 77 77 Petr Gal (Czech Republic) 78 76 Scott Arnold (Australia) 76 78 Joshua White (Britain) 79 75 Jamie McLeary (Britain) 77 77 11 DNQ Michael Ludwig (Austria) 78 77 Ryan Evans (Britain) 75 80 Kristopher Mueck (Australia) 78 77 Jose Manuel Lara (Spain) 79 76 12 DNQ Florian Praegant (Austria) 81 75 Lasse Jensen (Denmark) 78 78 Darryn Lloyd (South Africa) 73 83 Maximilian Steinlechner (Austria) 79 77 Bernhard Reiter (Austria) 79 77 13 DNQ Clement Berardo (France) 78 79 Renato Paratore (Italy) 79 78 Nicolo Ravano (Italy) 80 77 Rene Gruber (Austria) 78 79 14 DNQ Johan Edfors (Sweden) 77 81 David Dixon (Britain) 78 80 Oliver Rath (Austria) 83 75 Ales Korinek (Czech Republic) 75 83 Michael Jonzon (Sweden) 77 81 15 DNQ Edouard Espana (France) 77 82 Michael Palmer (South Africa) 76 83 16 DNQ Benjamin Weilguni (Austria) 79 81 James Robinson (Britain) 78 82 17 DNQ Petr Dedek (Czech Republic) 86 75 20 DNQ Jeong Jin (Korea) 80 84 Hanspeter Bacher (Austria) 84 80 24 DNQ Danny Poulter (Britain) 85 83 25 DNQ Eugen Fuernweger (Austria) 85 84 28 DNQ Timon Baltl (Austria) 90 82 0 WDW Ross McGowan (Britain) 72 4 WDW Max Orrin (Britain) 76 7 WDW Jason Scrivener (Australia) 79 8 WDW Paul Howard (Britain) 80 WDW Thomas Bjorn (Denmark)