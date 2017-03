June 7 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Austrian Open at the par-72 course on Friday in Atzenbrugg. The cut was set at 144. 133 Joost Luiten (Netherlands) 65 68 134 Paul Waring (Britain) 67 67 Callum Macaulay (Britain) 68 66 Eduardo De La Riva (Spain) 69 65 136 Hennie Otto (South Africa) 71 65 Romain Wattel (France) 68 68 137 Matthew Baldwin (Britain) 71 66 Tom Lewis (Britain) 63 74 Jorge Campillo (Spain) 70 67 David Drysdale (Britain) 71 66 Miguel Angel Jimenez (Spain) 67 70 138 Jacob Glennemo (Sweden) 70 68 Alastair Forsyth (Britain) 70 68 Andy Sullivan (Britain) 67 71 Gregory Bourdy (France) 70 68 Tjaart Van der Walt (South Africa) 72 66 139 Steve Webster (Britain) 68 71 Gaganjeet Bhullar (India) 72 67 Emiliano Grillo (Argentina) 72 67 Lorenzo Gagli (Italy) 72 67 Lee Slattery (Britain) 71 68 Bernd Wiesberger (Austria) 68 71 Liang Wenchong (China) 67 72 Mark Tullo (Chile) 69 70 140 Jason Barnes (Britain) 68 72 Bradley Dredge (Britain) 71 69 Richard McEvoy (Britain) 66 74 Simon Dyson (Britain) 66 74 Shiv Kapur (India) 68 72 Gareth Maybin (Britain) 72 68 Oscar Floren (Sweden) 71 69 Simon Wakefield (Britain) 75 65 Graeme Storm (Britain) 66 74 Lukas Nemecz (Austria) 71 69 Matthew Nixon (Britain) 69 71 141 Magnus Carlsson (Sweden) 69 72 Thomas Bjorn (Denmark) 71 70 Chris Paisley (Britain) 69 72 Anthony Snobeck (France) 70 71 Damien McGrane (Ireland) 69 72 Fredrik Andersson Hed (Sweden) 74 67 Moritz Lampert (Germany) 69 72 Scott Henry (Britain) 75 66 James Kingston (South Africa) 72 69 Matthias Schwab (Austria) 67 74 Alexander Levy (France) 66 75 142 Leo Astl (Austria) 71 71 Trevor Fisher (South Africa) 72 70 Christian Cevaer (France) 74 68 Richard Bland (Britain) 72 70 Soren Hansen (Denmark) 70 72 Joachim Hansen (Denmark) 69 73 Sam Little (Britain) 69 73 Peter Hedblom (Sweden) 70 72 143 Stephen Dodd (Britain) 72 71 David Higgins (Ireland) 71 72 Ignacio Garrido (Spain) 69 74 Niclas Fasth (Sweden) 75 68 Tyrrell Hatton (Britain) 74 69 Thomas Levet (France) 73 70 Craig Lee (Britain) 70 73 Matthew Southgate (Britain) 73 70 Ricardo Santos (Portugal) 72 71 144 Andreas Harto (Denmark) 73 71 Mikko Korhonen (Finland) 72 72 Martin Wiegele (Austria) 73 71 Mikael Lundberg (Sweden) 71 73 Robert-Jan Derksen (Netherlands) 74 70 Daniel Gaunt (Australia) 70 74 Gary Stal (France) 73 71 Peter Gustafsson (Sweden) 71 73 145 DNQ Robert Rock (Britain) 72 73 Prom Meesawat (Thailand) 75 70 James Morrison (Britain) 70 75 Terry Pilkadaris (Australia) 71 74 Phillip Price (Britain) 71 74 Justin Walters (South Africa) 73 72 Maarten Lafeber (Netherlands) 73 72 Alan Dunbar (Britain) 74 71 Dodge Kemmer (U.S.) 70 75 Charles Davies (Britain) 75 70 146 DNQ Andrew Dodt (Australia) 69 77 David Horsey (Britain) 77 69 Seve Benson (Britain) 72 74 David Dixon (Britain) 72 74 Gary Lockerbie (Britain) 73 73 Maximilian Kieffer (Germany) 71 75 Dawie Van der Walt (South Africa) 74 72 Rikard Karlberg (Sweden) 74 72 Luke Goddard (Britain) 68 78 Jamie Elson (Britain) 70 76 147 DNQ Jbe Kruger (South Africa) 73 74 Pablo Larrazabal (Spain) 72 75 Espen Kofstad (Norway) 72 75 Gary Orr (Britain) 73 74 Oliver Fisher (Britain) 72 75 Bjoern Akesson (Sweden) 71 76 Chris Lloyd (Britain) 72 75 Rene Gruber (Austria) 71 76 Jake Roos (South Africa) 77 70 Daniel Im (U.S.) 78 69 148 DNQ Andrew Marshall (Britain) 73 75 Joel Sjoeholm (Sweden) 75 73 Soren Kjeldsen (Denmark) 71 77 Chan Kim (U.S.) 72 76 Daniel Vancsik (Argentina) 76 72 Alessandro Tadini (Italy) 79 69 Manuel Quiros (Spain) 76 72 Daniel Brooks (Britain) 68 80 Juergen Maurer (Austria) 71 77 149 DNQ Markus Brier (Austria) 72 77 Scott Arnold (Australia) 71 78 Johan Edfors (Sweden) 74 75 Matteo Delpodio (Italy) 76 73 Carlos Del Moral (Spain) 75 74 Ake Nilsson (Sweden) 70 79 Morten Madsen (Denmark) 71 78 150 DNQ Alexander Kleszcz (Austria) 76 74 Sepp Straka (Austria) 78 72 Rhys Davies (Britain) 73 77 Lasse Jensen (Denmark) 70 80 151 DNQ Daniel Popovic (Australia) 77 74 Joakim Lagergren (Sweden) 78 73 Peter Erofejeff (Finland) 76 75 Jason Timmis (Britain) 76 75 Max Glauert (Germany) 74 77 Richard Green (Australia) 76 75 152 DNQ Gary Boyd (Britain) 77 75 Tobias Nemecz (Austria) 72 80 Mark Davis (Britain) 75 77 Roland Steiner (Austria) 78 74 153 DNQ Robert Coles (Britain) 76 77 Jose Manuel Lara (Spain) 80 73 Jamie Howarth (Britain) 80 73 Uli Weinhandl (Austria) 77 76 154 DNQ Petr Gal (Czech Republic) 77 77 Oliver Bekker (South Africa) 81 73 156 DNQ Christoph Bausek (Austria) 78 78 Nikolaus Wimmer (Austria) 87 69 Matthew Zions (Australia) 77 79 Hamza Amin (Austria) 79 77 158 DNQ Benjamin Palanszki (Hungary) 75 83 Clemens Prader (Austria) 81 77 Javier Colomo (Spain) 76 82 159 DNQ Richard Sarkoezi (Hungary) 78 81 160 DNQ Sandro Piaget (Monaco) 78 82 164 DNQ Yevgeny Kafelnikov (Russia) 84 80 167 DNQ Sam Straka (Austria) 89 78 WDW Mathias Groenberg (Sweden) 82 WDW Peter Whiteford (Britain) 81 WDW Philipp Fendt (Austria) 72