Aug 28 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Czech Masters at the par-72 course on Friday in Prague. The cut was set at 143. -11 Matthew Fitzpatrick (Britain) 66 67 Pelle Edberg (Sweden) 66 67 -10 Thomas Pieters (Belgium) 66 68 -8 Thorbjorn Olesen (Denmark) 67 69 Sam Hutsby (Britain) 66 70 Robert Dinwiddie (Britain) 69 67 -7 Eddie Pepperell (Britain) 69 68 Michael Hoey (Britain) 67 70 -6 Renato Paratore (Italy) 65 73 Rikard Karlberg (Sweden) 70 68 Ben Stow (Britain) 72 66 -5 Craig Lee (Britain) 68 71 Mark Foster (Britain) 67 72 Damien McGrane (Ireland) 69 70 Florian Fritsch (Germany) 69 70 Connor Arendell (U.S.) 72 67 Scott Jamieson (Britain) 67 72 Jose Manuel Lara (Spain) 71 68 Roope Kakko (Finland) 67 72 Jordi Garcia Pinto (Spain) 67 72 Marcel Schneider (Germany) 72 67 Matt Ford (Britain) 71 68 David Dixon (Britain) 69 70 Simon Griffiths (Britain) 71 68 -4 Mathieu Decottignies Lafon (France) 71 69 Jason Barnes (Britain) 69 71 Pedro Oriol (Spain) 67 73 Lee Slattery (Britain) 68 72 Kristoffer Broberg (Sweden) 67 73 Bernd Ritthammer (Germany) 68 72 David Lipsky (U.S.) 71 69 Victor Dubuisson (France) 72 68 Jamie McLeary (Britain) 69 71 Gregory Bourdy (France) 70 70 Ryan Fox (New Zealand) 73 67 -3 Peter Uihlein (U.S.) 70 71 Vitek Novak (Czech Republic) 73 68 Daniel Brooks (Britain) 69 72 Alessandro Tadini (Italy) 71 70 Daniel Im (U.S.) 68 73 Mark Tullo (Chile) 71 70 Oliver Fisher (Britain) 71 70 Eduardo De La Riva (Spain) 65 76 Jaakko Maekitalo (Finland) 71 70 Kevin Phelan (Ireland) 70 71 Scott Henry (Britain) 69 72 Gary Boyd (Britain) 69 72 Garrick Porteous (Britain) 72 69 Chris Paisley (Britain) 69 72 John Parry (Britain) 70 71 Ryan Evans (Britain) 73 68 Adrien Saddier (France) 71 70 -2 Paul Maddy (Britain) 73 69 Matthew Nixon (Britain) 74 68 Joakim Lagergren (Sweden) 69 73 Ben Evans (Britain) 71 71 Joel Sjoeholm (Sweden) 70 72 Anthony Wall (Britain) 72 70 Terry Pilkadaris (Australia) 73 69 David Drysdale (Britain) 69 73 -1 Soren Hansen (Denmark) 71 72 Mikael Lundberg (Sweden) 72 71 Filip Mruzek (Czech Republic) 69 74 Peter Whiteford (Britain) 70 73 Graeme Storm (Britain) 70 73 Nicolas Colsaerts (Belgium) 73 70 Shiv Kapur (India) 71 72 Jason Knutzon (U.S.) 71 72 Bradley Dredge (Britain) 74 69 Lasse Jensen (Denmark) 71 72 John Hahn (U.S.) 72 71 Pierre Relecom (Belgium) 68 75 Cyril Bouniol (France) 70 73 Florian Praegant (Austria) 69 74 Prom Meesawat (Thailand) 70 73 Edouard Espana (France) 71 72 Hennie Otto (South Africa) 71 72 0 DNQ Ricardo Gonzalez (Argentina) 72 72 Kim Si-Hwan (Korea) 72 72 Richard Bland (Britain) 73 71 Simon Thornton (Ireland) 69 75 Jason Scrivener (Australia) 72 72 Simon Wakefield (Britain) 69 75 Victor Riu (France) 71 73 Carlos Pigem (Spain) 74 70 Anders Hansen (Denmark) 71 73 Peter Hanson (Sweden) 71 73 Adrian Otaegui (Spain) 72 72 Justin Walters (South Africa) 71 73 Scott Fallon (Britain) 73 71 Richard McEvoy (Britain) 77 67 Tom Lewis (Britain) 71 73 Nathan Holman (Australia) 72 72 Carlos Del Moral (Spain) 70 74 1 DNQ Peter Lawrie (Ireland) 71 74 Stephen Dodd (Britain) 73 72 Morten Madsen (Denmark) 71 74 Petr Gal (Czech Republic) 76 69 Moritz Lampert (Germany) 73 72 Jerome Lando-Casanova (France) 73 72 Chris Doak (Britain) 69 76 Cyril Suk (Czech Republic) 75 70 Gaganjeet Bhullar (India) 72 73 S.S.P. Chawrasia (India) 72 73 David Horsey (Britain) 70 75 Tom Murray (Britain) 72 73 Alvaro Velasco (Spain) 73 72 Niccolo Quintarelli (Italy) 73 72 Paul Peterson (U.S.) 73 72 2 DNQ Johan Edfors (Sweden) 73 73 Jeev Milkha Singh (India) 76 70 Oskar Henningsson (Sweden) 72 74 Javier Colomo (Spain) 76 70 Robert Coles (Britain) 73 73 Phillip Archer (Britain) 75 71 3 DNQ Michael Jonzon (Sweden) 73 74 Merrick Bremner (South Africa) 74 73 Richard Finch (Britain) 70 77 Benjamin Hebert (France) 72 75 Duncan Stewart (Britain) 72 75 Niclas Fasth (Sweden) 74 73 Chris Lloyd (Britain) 74 73 Tjaart Van der Walt (South Africa) 75 72 Callum Shinkwin (Britain) 72 75 Van Phillips (Britain) 75 72 4 DNQ Andrea Pavan (Italy) 71 77 Lucas Bjerregaard (Denmark) 76 72 Seve Benson (Britain) 73 75 Ricardo Santos (Portugal) 78 70 Ales Korinek (Czech Republic) 75 73 5 DNQ Stanislav Matus (Czech Republic) 73 76 Daniel Gaunt (Australia) 74 75 Dan Woltman (U.S.) 74 75 Jake Roos (South Africa) 74 75 James Morrison (Britain) 75 74 Mikko Korhonen (Finland) 75 74 6 DNQ Darren Fichardt (South Africa) 70 80 Oliver Farr (Britain) 74 76 Ross McGowan (Britain) 78 72 7 DNQ Marek Novy (Czech Republic) 74 77 Antonio Hortal (Spain) 74 77 Estanislao Goya (Argentina) 79 72 Antti Ahokas (Finland) 74 77 Daniel Suchan (Czech Republic) 73 78 8 DNQ Danie Van Tonder (South Africa) 77 75 9 DNQ Michal Brezovsky (Slovakia) 75 78 Lukas Tintera (Czech Republic) 77 76 Jeppe Huldahl (Denmark) 77 76 10 DNQ Adam Gee (Britain) 79 75 Adam Rajmont (Czech Republic) 75 79 11 DNQ Marco Crespi (Italy) 75 80 12 DNQ Jiri Janda (Czech Republic) 77 79 13 DNQ Andrey Pavlov (Russia) 80 77 Michal Pospisil (Czech Republic) 79 78 17 DNQ Petr Dedek (Czech Republic) 80 81 18 DNQ Jan Friesz (Slovakia) 80 82