Dec 1 (Gracenote) - Scores from the European Tour Australian PGA Championship at the par-72 course on Friday in Gold Coast, QLD -7 Andrew Dodt (Australia) 65 Harold Varner III (U.S.) 65 Ashley Hall (Australia) 65 -6 Matthew Griffin (Australia) 66 -5 Julian Suri (U.S.) 67 Ryan Fox (New Zealand) 67 -4 Adam Scott (Australia) 68 Nick Cullen (Australia) 68 Natipong Srithong (Thailand) 68 Todd Sinnott (Australia) 68 Paul Waring (Britain) 68 Geoff Drakeford (Australia) 68 -3 Rohan Blizard (Australia) 69 Niclas Johansson (Sweden) 69 Daniel Nisbet (Australia) 69 Danny Lee (New Zealand) 69 Peter O'Malley (Australia) 69 Michael Sim (Australia) 69 Brett Rumford (Australia) 69 Jarrod Lyle (Australia) 69 Oliver Farr (Britain) 69 -2 Adam Stephens (Australia) 70 Greg Chalmers (Australia) 70 Daniel Popovic (Australia) 70 Marc Leishman (Australia) 70 John Senden (Australia) 70 Robert Allenby (Australia) 70 -1 Cameron Smith (Australia) 71 Park Hyo-Won (Korea) 71 Rhein Gibson (Australia) 71 Ryan Haller (Australia) 71 Ross Kellett (Britain) 71 Stephen Leaney (Australia) 71 Prom Meesawat (Thailand) 71 Lincoln Tighe (Australia) 71 Brad Kennedy (Australia) 71 Simon Dyson (Britain) 71 0 Mathew Goggin (Australia) 72 Ian Poulter (Britain) 72 Brett Coletta (Australia) 72 Darius van Driel (Netherlands) 72 Aaron Rai (Britain) 72 Josh Younger (Australia) 72 Scott Laycock (Australia) 72 Michael Jonzon (Sweden) 72 Jason Norris (Australia) 72 Mark Brown (New Zealand) 72 Ryan McCarthy (Australia) 72 Thitiphun Chuayprakong (Thailand) 72 Jake McLeod (Australia) 72 Harry Bateman (New Zealand) 72 Bradley Neil (Britain) 72 Stephen Gallacher (Britain) 72 Adam Blyth (Australia) 72 Chris Gaunt (Australia) 72 1 Matthew Giles (Australia) 73 Anthony Brown (Australia) 73 Tom Lewis (Britain) 73 Jason Scrivener (Australia) 73 Peter Lonard (Australia) 73 Craig Parry (Australia) 73 Kim Byung-Jun (Korea) 73 Marcus Both (Australia) 73 Ryan Evans (Britain) 73 Borja Etchart (Spain) 73 Tom Power Horan (Australia) 73 Scott Strange (Australia) 73 Michael Hendry (New Zealand) 73 Ben Eccles (Australia) 73 Brett Drewitt (U.S.) 73 Jordan Zunic (Australia) 73 Wade Ormsby (Australia) 73 Matthew Millar (Australia) 73 Duncan Stewart (Britain) 73 2 Rod Pampling (Australia) 74 Stuart Manley (Britain) 74 Yang Yong-Eun (Korea) 74 Taylor Macdonald (Australia) 74 Kurt Barnes (Australia) 74 Ben Evans (Britain) 74 Aaron Pike (Australia) 74 Scott Hend (Australia) 74 James Nitties (Australia) 74 Kalem Richardson (Australia) 74 Sam Cyr (U.S.) 74 David McKenzie (Australia) 74 Panuphol Pittayarat (Thailand) 74 Michael Wright (Australia) 74 Jarryd Felton (Australia) 74 Charlie Ford (Britain) 74 Jaco Van Zyl (South Africa) 74 Daniel Fox (Australia) 74 Richard Green (Australia) 74 Richard Finch (Britain) 74 Cameron Davis (Australia) 74 Romain Langasque (France) 74 Nino Bertasio (Italy) 74 Danthai Boonma (Thailand) 74 Gary King (Britain) 74 Terry Pilkadaris (Australia) 74 Paul Hayden (Australia) 74 James Gibellini (Australia) 74 David Gleeson (Australia) 74 3 Scott Arnold (Australia) 75 Zhu Weiyu (China) 75 Kim Junsung (Korea) 75 Steve Webster (Britain) 75 Kristopher Mueck (Australia) 75 David Klein (Germany) 75 Pavit Tangkamolprasert (Thailand) 75 Mitchell Brown (Australia) 75 Martin Pettigrew (New Zealand) 75 Rory Bourke (Australia) 75 Borja Virto (Spain) 75 Sam Brazel (Australia) 75 Matt Ford (Britain) 75 Lee Sangyeop (Korea) 75 Max McCardle (Australia) 75 4 Jamie Sadlowski (Canada) 76 Nathan Holman (Australia) 76 Chris Duke (Australia) 76 Anthony Summers (Australia) 76 Ryan Lynch (Australia) 76 Darren Beck (Australia) 76 Michael Long (New Zealand) 76 Peter Uihlein (U.S.) 76 Curtis Luck (Australia) 76 Jamie Hook (Australia) 76 Callan O'Reilly (Australia) 76 5 Ed Stedman (Australia) 77 Aron Price (Australia) 77 Dimitrios Papadatos (Australia) 77 Josh Geary (New Zealand) 77 Maverick Antcliff (Australia) 77 Deyen Lawson (Australia) 77 Marcus Fraser (Australia) 77 6 Nelson Turner (Australia) 78 Robert Dinwiddie (Britain) 78 Edoardo Molinari (Italy) 78 Nathan Buzimkic (Australia) 78 Mikael Lundberg (Sweden) 78 Jordan Smith (Britain) 78 Brad Moules (Australia) 78 Neven Basic (Australia) 78 7 Ben Campbell (New Zealand) 79 Anthony Houston (Australia) 79 Jeong Jin (Korea) 79 Steve Dartnall (Australia) 79 Simon Khan (Britain) 79 Jack Wilson (Australia) 79 Brett Rankin (Australia) 79 8 Cory Crawford (Australia) 80 11 Chris Akers (Australia) 83 16 Ryan Laird (Australia) 88 WDW Matthew Docking (Australia) DSQ Filipe Lima (Portugal)