April 19 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Shenzhen International at the par-72 course on Sunday in Shenzhen PLAY-OFF 1 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) after 1 2 Li Haotong (China) after 1 REGULAR ROUNDS -12 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 67 69 68 72 Li Haotong (China) 71 73 65 67 -11 Tommy Fleetwood (Britain) 70 69 69 69 -10 Marco Crespi (Italy) 69 70 72 67 Yang Yong-Eun (Korea) 72 71 66 69 Tom Lewis (Britain) 72 71 66 69 Peter Uihlein (U.S.) 67 68 71 72 Julien Quesne (France) 71 69 73 65 David Howell (Britain) 71 70 69 68 Huang Wenyi (China) 66 74 70 68 -9 Anthony Wall (Britain) 69 72 69 69 Richie Ramsay (Britain) 72 73 66 68 Wade Ormsby (Australia) 73 73 67 66 Emiliano Grillo (Argentina) 71 67 70 71 -8 Gregory Bourdy (France) 72 72 70 66 Lucas Bjerregaard (Denmark) 72 67 74 67 Ross Fisher (Britain) 69 74 68 69 Scott Hend (Australia) 70 70 68 72 Alvaro Quiros (Spain) 72 71 74 63 Tyrrell Hatton (Britain) 72 70 69 69 Gregory Havret (France) 70 68 73 69 -7 Darren Fichardt (South Africa) 68 70 71 72 Pablo Larrazabal (Spain) 73 69 65 74 Kristoffer Broberg (Sweden) 73 69 67 72 -6 Jorge Campillo (Spain) 72 71 69 70 Alexander Levy (France) 71 70 69 72 Michael Hoey (Britain) 74 71 68 69 Marcus Fraser (Australia) 72 71 68 71 -5 Bubba Watson (U.S.) 70 74 74 65 Matteo Manassero (Italy) 69 70 74 70 Chris Wood (Britain) 75 70 69 69 Fan Zhipeng (China) 70 72 70 71 Maximilian Kieffer (Germany) 72 70 72 69 -4 Matt Ford (Britain) 69 69 70 76 Romain Wattel (France) 69 74 69 72 Jbe Kruger (South Africa) 71 74 67 72 Niclas Fasth (Sweden) 73 69 71 71 Richard Bland (Britain) 71 71 70 72 -3 Mikko Korhonen (Finland) 71 72 72 70 David Horsey (Britain) 70 71 74 70 Adrian Otaegui (Spain) 76 69 73 67 Ben Evans (Britain) 75 71 71 68 Felipe Aguilar (Chile) 67 75 74 69 -2 Alexander Noren (Sweden) 73 71 71 71 Gary Stal (France) 70 74 69 73 Renato Paratore (Italy) 72 71 72 71 -1 Magnus Carlsson (Sweden) 73 73 69 72 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 69 75 70 73 Trevor Fisher (South Africa) 71 70 76 70 He Zeyu (China) 73 73 68 73 0 Garth Mulroy (South Africa) 69 74 71 74 1 Shiv Kapur (India) 69 74 70 76 Liu Yanwei (China) 73 73 69 74 2 Andy Sullivan (Britain) 69 75 72 74 3 Yuan Yechun (China) 71 75 76 69 4 Johan Carlsson (Sweden) 72 74 76 70 Morten Madsen (Denmark) 71 71 74 76 5 Wu Weihuang (China) 70 73 71 79 Matthew Nixon (Britain) 73 73 70 77 6 Craig Lee (Britain) 75 71 78 70 Zhang Xinjun (China) 72 74 71 77 7 Liao Guiming (China) 74 71 72 78 Jerome Lando-Casanova (France) 72 73 74 76 Eddie Pepperell (Britain) 73 72 74 76 8 Raphael Jacquelin (France) 71 74 74 77 Yang Yinong (China) 70 73 78 75 13 David Lipsky (U.S.) 73 68 79 81