June 26 (Gracenote) - Scores from the European Tour BMW International Open at the par-72 course on Sunday in Cologne -17 Henrik Stenson (Sweden) 68 65 67 71 -14 Darren Fichardt (South Africa) 68 69 68 69 Thorbjorn Olesen (Denmark) 67 67 67 73 -11 Raphael Jacquelin (France) 65 68 72 72 -10 Sergio Garcia (Spain) 71 68 70 69 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 69 64 74 71 -9 David Horsey (Britain) 73 70 66 70 Bernd Wiesberger (Austria) 68 70 70 71 -8 Michael Lorenzo-Vera (France) 69 69 67 75 Robert Dinwiddie (Britain) 69 73 69 69 Graeme Storm (Britain) 69 70 71 70 Pablo Larrazabal (Spain) 68 69 72 71 -7 Matteo Manassero (Italy) 72 67 73 69 Paul Dunne (Ireland) 69 71 70 71 Lee Slattery (Britain) 74 68 71 68 -6 Joost Luiten (Netherlands) 70 67 73 72 Felipe Aguilar (Chile) 67 70 74 71 Mikko Korhonen (Finland) 71 72 74 65 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 71 71 73 67 Bernd Ritthammer (Germany) 71 69 70 72 -5 Nino Bertasio (Italy) 70 71 70 72 Andy Sullivan (Britain) 71 69 70 73 Marcus Fraser (Australia) 69 72 70 72 Zander Lombard (South Africa) 67 68 71 77 Johan Carlsson (Sweden) 70 68 75 70 Yang Yong-Eun (Korea) 74 69 67 73 Peter Hanson (Sweden) 71 70 73 69 -4 David Lipsky (U.S.) 70 73 74 67 Bradley Dredge (Britain) 69 73 71 71 Ross Fisher (Britain) 73 68 70 73 Robert Karlsson (Sweden) 72 70 74 68 Magnus Carlsson (Sweden) 68 72 71 73 -3 Oliver Fisher (Britain) 66 75 71 73 Brandon Stone (South Africa) 70 72 74 69 Joachim Hansen (Denmark) 71 71 72 71 Daniel Brooks (Britain) 75 68 71 71 Stuart Manley (Britain) 71 69 74 71 -2 Chris Hanson (Britain) 72 70 75 69 Francesco Laporta (Italy) 72 69 73 72 Jaco Van Zyl (South Africa) 71 68 73 74 Jason Knutzon (U.S.) 72 71 72 71 Clement Berardo (France) 71 69 69 77 Roope Kakko (Finland) 68 75 74 69 Thongchai Jaidee (Thailand) 69 71 73 73 -1 Craig Lee (Britain) 70 69 75 73 Lukas Nemecz (Austria) 74 69 72 72 Richard Bland (Britain) 71 68 73 75 Alex Cejka (Germany) 72 71 72 72 Ricardo Gouveia (Portugal) 74 68 71 74 0 Callum Shinkwin (Britain) 75 68 71 74 S.S.P. Chawrasia (India) 70 72 73 73 1 Mark Foster (Britain) 74 69 74 72 Andrew McArthur (Britain) 71 71 70 77 Edoardo Molinari (Italy) 73 70 72 74 Prom Meesawat (Thailand) 69 74 73 73 2 Jeremy Paul (Germany) 72 70 74 74 Richie Ramsay (Britain) 71 71 73 75 Anders Hansen (Denmark) 70 68 73 79 3 Anthony Wall (Britain) 70 69 78 74 Jeff Winther (Denmark) 68 71 78 74 Nick Cullen (Australia) 72 69 75 75 Benjamin Hebert (France) 77 64 73 77 4 Alejandro Canizares (Spain) 75 68 74 75 Rafael Echenique (Argentina) 70 71 75 76 5 Thomas Bjorn (Denmark) 70 73 76 74 Tom Lewis (Britain) 71 69 75 78 Ross McGowan (Britain) 68 72 74 79 Ignacio Elvira (Spain) 70 73 74 76 6 Mikko Ilonen (Finland) 71 72 82 69 10 Scott Jamieson (Britain) 69 74 74 81 13 Borja Virto (Spain) 73 69 86 73