Jan 22 (Gracenote) - Scores from the European Tour Abu Dhabi Championship at the par-72 course on Sunday in Abu Dhabi -17 Tommy Fleetwood (Britain) 67 67 70 67 -16 Pablo Larrazabal (Spain) 68 67 69 68 Dustin Johnson (U.S.) 72 68 64 68 -15 Martin Kaymer (Germany) 66 66 72 69 Bernd Wiesberger (Austria) 68 69 68 68 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 66 68 70 69 -14 Dean Burmester (South Africa) 69 70 66 69 -13 Peter Hanson (Sweden) 68 69 68 70 Henrik Stenson (Sweden) 64 71 71 69 Lee Westwood (Britain) 68 69 69 69 -12 Wang Jeunghun (Korea) 68 67 70 71 -11 Maximilian Kieffer (Germany) 70 67 69 71 -10 Branden Grace (South Africa) 68 70 69 71 Tyrrell Hatton (Britain) 67 68 68 75 An Byeong Hun (Korea) 69 69 67 73 Alexander Noren (Sweden) 71 67 68 72 Thomas Aiken (South Africa) 71 70 69 68 Alexander Bjoerk (Sweden) 69 72 67 70 -8 Ryan Fox (New Zealand) 69 71 69 71 Bradley Dredge (Britain) 68 69 70 73 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 67 66 74 73 Ross Fisher (Britain) 69 69 68 74 -7 Chris Hanson (Britain) 71 66 72 72 Callum Shinkwin (Britain) 68 74 65 74 Thomas Bjorn (Denmark) 68 70 74 69 Jaco Van Zyl (South Africa) 71 71 67 72 Oliver Fisher (Britain) 66 72 70 73 Ricardo Gouveia (Portugal) 72 69 67 73 -6 Benjamin Hebert (France) 71 67 73 71 Joost Luiten (Netherlands) 72 70 70 70 Thorbjorn Olesen (Denmark) 69 70 71 72 David Horsey (Britain) 71 69 71 71 Chris Paisley (Britain) 71 65 73 73 Jamie Donaldson (Britain) 70 71 72 69 Magnus Carlsson (Sweden) 74 66 74 68 -5 Ignacio Elvira (Spain) 70 71 71 71 Scott Jamieson (Britain) 71 70 68 74 Rickie Fowler (U.S.) 72 68 71 72 -4 Paul Dunne (Ireland) 68 66 73 77 Jordan Smith (Britain) 68 70 76 70 Anthony Wall (Britain) 69 70 76 69 Romain Langasque (France) 71 70 72 71 David Lipsky (U.S.) 68 72 72 72 Jorge Campillo (Spain) 72 70 70 72 Johan Carlsson (Sweden) 72 70 70 72 Matteo Manassero (Italy) 73 67 73 71 Jason Scrivener (Australia) 68 70 75 71 Ian Poulter (Britain) 69 72 69 74 -3 Julien Quesne (France) 67 75 73 70 Marc Warren (Britain) 66 72 71 76 Daniel Im (U.S.) 70 71 72 72 Gary Stal (France) 69 69 75 72 Curtis Luck (Australia) 72 65 74 74 Peter Uihlein (U.S.) 70 67 76 72 Daniel Brooks (Britain) 73 66 76 70 Alvaro Quiros (Spain) 70 70 70 75 -2 Richie Ramsay (Britain) 69 72 71 74 Michael Lorenzo-Vera (France) 73 69 70 74 David Drysdale (Britain) 70 69 73 74 -1 Sam Brazel (Australia) 71 65 72 79 George Coetzee (South Africa) 70 69 73 75 Gregory Bourdy (France) 72 70 71 74 Alejandro Canizares (Spain) 72 68 72 75 Eduardo De La Riva (Spain) 72 70 70 75 Mikko Korhonen (Finland) 68 72 73 74 0 Romain Wattel (France) 72 68 75 73 Andrew Dodt (Australia) 75 66 76 71 Lucas Bjerregaard (Denmark) 73 69 70 76 1 Lee Slattery (Britain) 68 71 70 80 2 Adrian Otaegui (Spain) 72 70 70 78 Robert Karlsson (Sweden) 70 70 71 79 S.S.P. Chawrasia (India) 68 74 77 71 3 Andy Sullivan (Britain) 70 70 72 79