April 23 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour China Open at the par-72 course on Thursday in Shanghai -4 Michael Hendry (New Zealand) 68 Bradley Dredge (Britain) 68 David Howell (Britain) 68 -3 Julien Quesne (France) 69 Alexander Levy (France) 69 Marcus Fraser (Australia) 69 -2 Shiv Kapur (India) 70 Thomas Pieters (Belgium) 70 Park Il-Hwan (Korea) 70 Peter Uihlein (U.S.) 70 Craig Lee (Britain) 70 Oliver Wilson (Britain) 70 Benjamin Hebert (France) 70 Johan Carlsson (Sweden) 70 -1 Rhein Gibson (Australia) 71 Matteo Manassero (Italy) 71 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 71 Scott Hend (Australia) 71 Li Haotong (China) 71 Scott Strange (Australia) 71 He Shaocai (China) 71 Mikko Korhonen (Finland) 71 Jerome Lando-Casanova (France) 71 Ryan Carter (U.S.) 71 0 Nick Cullen (Australia) 72 Jun-Seok Lee (Australia) 72 Terry Pilkadaris (Australia) 72 David Horsey (Britain) 72 Richie Ramsay (Britain) 72 Damien McGrane (Ireland) 72 Cao Yi (China) 72 Romain Wattel (France) 72 Prom Meesawat (Thailand) 72 Tommy Fleetwood (Britain) 72 An Byeong-Hun (Korea) 72 Mark Foster (Britain) 72 Zhang Jin (China) 72 Andrew Johnston (Britain) 72 Steven Jeffress (Australia) 72 Kristoffer Broberg (Sweden) 72 1 Maximilian Kieffer (Germany) 73 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 73 Ryan Fox (New Zealand) 73 Alejandro Canizares (Spain) 73 Matthew Nixon (Britain) 73 Emiliano Grillo (Argentina) 73 Alvaro Quiros (Spain) 73 Richard Green (Australia) 73 Chris Wood (Britain) 73 Magnus Carlsson (Sweden) 73 James Morrison (Britain) 73 Jake Higginbottom (Australia) 73 Alexander Noren (Sweden) 73 Mikko Ilonen (Finland) 73 Gary Stal (France) 73 Wu Ashun (China) 73 Ryu Hyun-Woo (Korea) 73 Paul Lawrie (Britain) 73 Choi Ho-Sung (Korea) 73 Oliver Fisher (Britain) 73 Robert Rock (Britain) 73 Anthony Wall (Britain) 73 2 Edouard Espana (France) 74 Richard Bland (Britain) 74 Renato Paratore (Italy) 74 Gavin Flint (Australia) 74 Sam Hutsby (Britain) 74 Gregory Bourdy (France) 74 Wade Ormsby (Australia) 74 Kim Bi-O (Korea) 74 Matt Ford (Britain) 74 Lee Tae-Hee (Korea) 74 Li Chao (China) 74 Raphael Jacquelin (France) 74 Johan Edfors (Sweden) 74 3 Yan Bin (China) 75 Jaco Van Zyl (South Africa) 75 Yuan Tian (China) 75 Graeme Storm (Britain) 75 Robert Karlsson (Sweden) 75 Seve Benson (Britain) 75 Darren Fichardt (South Africa) 75 Guan Tianlang (China) 75 Tyrrell Hatton (Britain) 75 Matthew Griffin (Australia) 75 Soren Kjeldsen (Denmark) 75 Chen Xiaoma (China) 75 Soren Hansen (Denmark) 75 Jordi Garcia Pinto (Spain) 75 Jin Cheng (China) 75 Thanyakorn Khrongpha (Thailand) 75 Eddie Pepperell (Britain) 75 Jang Dong-Kyu (Korea) 75 Trevor Fisher (South Africa) 75 Huang Wenyi (China) 75 Pablo Larrazabal (Spain) 75 Wu Weijun (China) 75 Mark Brown (New Zealand) 75 Zhang Xinjun (China) 75 Lucas Bjerregaard (Denmark) 75 4 S.S.P. Chawrasia (India) 76 Michael Hoey (Britain) 76 Gregory Havret (France) 76 Marco Crespi (Italy) 76 Chen Zihao (China) 76 Ryan Dillon (U.S.) 76 Mark Tullo (Chile) 76 Kim Seung-Hyuk (Korea) 76 Ross Fisher (Britain) 76 Nicolas Colsaerts (Belgium) 76 Richard Finch (Britain) 76 Tom Lewis (Britain) 76 David Drysdale (Britain) 76 Li Xinyang (China) 76 Mikael Lundberg (Sweden) 76 Morten Madsen (Denmark) 76 5 Edoardo Molinari (Italy) 77 Lee Chang-Woo (Korea) 77 Park Sang-Hyun (Korea) 77 Ouyang Zheng (China) 77 Andrew Dodt (Australia) 77 Zhang Lianwei (China) 77 Blake Proverbs (Australia) 77 Liu Yanwei (China) 77 Su Dong (China) 77 Dou Zecheng (China) 77 6 David Bransdon (Australia) 78 He Zeyu (China) 78 Peter Hanson (Sweden) 78 Daniel Brooks (Britain) 78 Niclas Fasth (Sweden) 78 Zhou Guowu (China) 78 Chris Doak (Britain) 78 Jorge Campillo (Spain) 78 David Lipsky (U.S.) 78 7 Garth Mulroy (South Africa) 79 Zhang Changlei (China) 79 Wu Weihuang (China) 79 Hu Mu (China) 79 Lee Slattery (Britain) 79 Stephen Dodd (Britain) 79 Jbe Kruger (South Africa) 79 Ricardo Santos (Portugal) 79 Scott Jamieson (Britain) 79 8 Benjamin Lein (U.S.) 80 Park Jun-Won (Korea) 80 Felipe Aguilar (Chile) 80 10 Lawrence Ting (Chinese Taipei) 82 Zhao Xiongyi (China) 82 Xiao Bowen (China) 82 11 Duan Chenxiao (China) 83 12 Moritz Lampert (Germany) 84 13 Liu Xin (China) 85 14 She Zihan (China) 86 Shen Nannan (China) 86 16 Jason Palmer (Britain) 88