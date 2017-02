Sept 22 Leading first round scores from the Austrian Open at the par-72 course in Atzenbrugg on Thursday. 66 Liam Bond (Britain) 66 67 Thomas Norret (Denmark) 67

Daniel Gaunt (Australia) 67

Joost Luiten (Netherlands) 67 68 Steve Webster (Britain) 68 69 Birgir Hafthorsson (Iceland) 69

Gary Orr (Britain) 69

Gaganjeet Bhullar (India) 69

Joakim Haeggman (Sweden) 69 70 Oskar Henningsson (Sweden) 70

Bernd Wiesberger (Austria) 70

Marc Warren (Britain) 70

Miles Tunnicliff (Britain) 70 71 Stuart Manley (Britain) 71

Mark Brown (New Zealand) 71

Jarmo Sandelin (Sweden) 71

Christian Nilsson (Sweden) 71

Jesus Legarrea (Spain) 71

Mikko Korhonen (Finland) 71

Trent Leon (U.S.) 71

Florian Pogatschnigg (Austria) 71

Paul Broadhurst (Britain) 71

Magnus Carlsson (Sweden) 71

Clemens Prader (Austria) 71

Richard Bland (Britain) 71

Jason Barnes (Britain) 71

Jamie Little (Britain) 71

Emanuele Canonica (Italy) 71 (Compiled by Infostrada Sports; editing by Toby Davis)