Aug 3 (Infostrada Sports) - FedEx Cup rankings 1. (1) Jordan Spieth (U.S.) 3763 2. (2) Bubba Watson (U.S.) 2043 3. (3) Jimmy Walker (U.S.) 1997 4. (4) Jason Day (Australia) 1793 5. (5) Dustin Johnson (U.S.) 1607 6. (6) Robert Streb (U.S.) 1526 7. (7) Zach Johnson (U.S.) 1522 8. (8) Rory McIlroy (Britain) 1510 9. (9) Patrick Reed (U.S.) 1497 10. (10) Charley Hoffman (U.S.) 1473 11. (14) Danny Lee (New Zealand) 1442 12. (15) Justin Rose (Britain) 1422 13. (11) Brandt Snedeker (U.S.) 1410 14. (12) J.B. Holmes (U.S.) 1405 15. (13) Kevin Kisner (U.S.) 1384 16. (24) Rickie Fowler (U.S.) 1384 17. (16) Hideki Matsuyama (Japan) 1311 18. (17) Brooks Koepka (U.S.) 1248 19. (18) Steven Bowditch (Australia) 1222 20. (19) Jim Furyk (U.S.) 1193 21. (20) Paul Casey (Britain) 1156 22. (34) David Lingmerth (Sweden) 1147 23. (26) Bill Haas (U.S.) 1144 24. (21) Ben Martin (U.S.) 1137 25. (22) Scott Piercy (U.S.) 1107 26. (23) Chris Kirk (U.S.) 1087 27. (25) Ryan Moore (U.S.) 1081 28. (27) Matt Kuchar (U.S.) 1026 29. (28) Gary Woodland (U.S.) 1024 30. (29) Louis Oosthuizen (South Africa) 1022