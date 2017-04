April 3 (Infostrada Sports) - FedEx Cup rankings 1. (1) Adam Scott (Australia) 1705 2. (2) Jason Day (Australia) 1222 3. (3) Brandt Snedeker (U.S.) 1183 4. (4) Kevin Kisner (U.S.) 1147 5. (5) Russell Knox (Britain) 1055 6. (6) Justin Thomas (U.S.) 1019 7. (7) Bubba Watson (U.S.) 1010 8. (8) Kevin Na (U.S.) 992 9. (9) Smylie Kaufman (U.S.) 979 10. (10) Graeme McDowell (Britain) 909 11. (11) Hideki Matsuyama (Japan) 895 12. (12) Jason Dufner (U.S.) 867 13. (13) Jordan Spieth (U.S.) 862 14. (16) Charl Schwartzel (South Africa) 802 15. (17) Patrick Reed (U.S.) 800 16. (18) Rickie Fowler (U.S.) 784 17. (14) Fabian Gomez (Argentina) 768 18. (93) Jim Herman (U.S.) 765 19. (19) Phil Mickelson (U.S.) 761 20. (15) Emiliano Grillo (Argentina) 748 21. (26) Dustin Johnson (U.S.) 736 22. (20) Kevin Chappell (U.S.) 695 23. (24) Charles Howell III (U.S.) 658 24. (60) Henrik Stenson (Sweden) 648 25. (21) Bill Haas (U.S.) 632 26. (22) Jason Bohn (U.S.) 605 27. (23) Ryan Moore (U.S.) 587 28. (30) Jamie Lovemark (U.S.) 580 29. (25) Tony Finau (U.S.) 549 30. (27) K.J. Choi (South Korea) 544