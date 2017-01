Aug 28 (Gracenote) - FedEx Cup rankings 1. (7) Patrick Reed (U.S.) 3575 2. (1) Jason Day (Australia) 3195 3. (2) Dustin Johnson (U.S.) 2907 4. (3) Adam Scott (Australia) 2523 5. (5) Jordan Spieth (U.S.) 2255 6. (32) Emiliano Grillo (Argentina) 2089 7. (4) Russell Knox (Britain) 2039 8. (10) Justin Thomas (U.S.) 1802 9. (6) Brandt Snedeker (U.S.) 1801 10. (8) Phil Mickelson (U.S.) 1758 11. (23) Ryan Moore (U.S.) 1575 12. (11) Kevin Kisner (U.S.) 1575 13. (13) Kevin Chappell (U.S.) 1564 14. (9) Kevin Na (U.S.) 1529 15. (108) Sean O'Hair (U.S.) 1516 16. (28) Rickie Fowler (U.S.) 1471 17. (12) Hideki Matsuyama (Japan) 1468 18. (16) William McGirt (U.S.) 1468 19. (24) Bubba Watson (U.S.) 1460 20. (21) Jason Dufner (U.S.) 1453 21. (14) Henrik Stenson (Sweden) 1387 22. (15) Kim Si-Woo (South Korea) 1382 23. (18) Matt Kuchar (U.S.) 1371 24. (42) Gary Woodland (U.S.) 1367 25. (17) Jimmy Walker (U.S.) 1352 26. (19) Brooks Koepka (U.S.) 1351 27. (33) Charley Hoffman (U.S.) 1313 28. (20) Sergio Garcia (Spain) 1306 29. (31) Jhonattan Vegas (Venezuela) 1299 30. (22) Daniel Berger (U.S.) 1258