Sept 28 (Infostrada Sports) - FedEx Cup rankings 1. (2) Jordan Spieth (U.S.) 3800 2. (4) Henrik Stenson (Sweden) 2307 3. (1) Jason Day (Australia) 2290 4. (3) Rickie Fowler (U.S.) 1838 5. (5) Bubba Watson (U.S.) 1680 6. (6) Zach Johnson (U.S.) 1450 7. (7) Dustin Johnson (U.S.) 1360 8. (12) Justin Rose (Britain) 1235 9. (19) Danny Lee (New Zealand) 1123 10. (8) Charley Hoffman (U.S.) 992 11. (9) Daniel Berger (U.S.) 878 12. (10) Patrick Reed (U.S.) 656 13. (22) Paul Casey (Britain) 632 14. (17) J.B. Holmes (U.S.) 618 15. (11) Rory McIlroy (Britain) 602 16. (15) Hideki Matsuyama (Japan) 558 16. (13) Jimmy Walker (U.S.) 558 18. (14) Robert Streb (U.S.) 542 19. (21) Matt Kuchar (U.S.) 530 20. (24) Steven Bowditch (Australia) 454 21. (18) Kevin Kisner (U.S.) 444 22. (20) Scott Piercy (U.S.) 432 23. (23) Brandt Snedeker (U.S.) 416 24. (25) Brooks Koepka (U.S.) 414 25. (27) Kevin Na (U.S.) 410 26. (28) Bae Sang-Moon (South Korea) 390 27. (26) Bill Haas (U.S.) 380 28. (30) Harris English (U.S.) 360 29. (16) Jim Furyk (U.S.) 304 30. (29) Louis Oosthuizen (South Africa) 176