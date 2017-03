AUGUSTA, Georgia, April 7 Groupings for the first two rounds of the April 9-12 Masters at Augusta National Golf Club (first time listed is first round, add four hours for GMT, players U.S. unless noted, a-amateur): 0740 Arnold Palmer, Gary Player, Jack Nicklaus - honorary starters 0745/1052 Charley Hoffman, Brian Harman 0756/1103 Larry Mize, Danny Willett (England), a-Byron Meth 0807/1114 Tom Watson, Gary Woodland, Camilo Villegas (Colombia) 0818/1125 Mike Weir (Canada), Ben Crane, a-Corey Conners (Canada) 0829/1136 Vijay Singh (Fiji), Russell Henley, Darren Clarke (Northern Ireland) 0840/1147 Jose Maria Olazabal (Spain), Brendon Todd, Kevin Na 0851/1209 Jonas Blixt (Sweden), Kevin Streelman, Stephen Gallacher (Scotland) 0902/1220 Patrick Reed, Keegan Bradley, Ian Poulter (England) 0913/1231 Miguel Angel Jimenez (Spain), Lee Westwood (England), Anirban Lahiri (India) 0924/1242 Bubba Watson, Justin Rose (England), a-Gunn Yang (South Korea) 0935/1253 Adam Scott (Australia), Dustin Johnson, a-Antonio Murdaca (Australia) 0957/1304 Morgan Hoffman, Steve Stricker, Matt Every 1008/1315 Ben Crenshaw, Bill Haas, Jason Dufner 1019/1326 Webb Simpson, Hideki Matsuyama (Japan), Paul Casey (England) 1030/1337 Charl Schwartzel (South Africa), Joost Luiten (Netherlends), Bae Sang-moon (South Korea) 1041/1348 Phil Mickelson, Rory McIlroy (Northern Ireland), Ryan Moore 1052/1359 J.B. Holmes, Martin Kaymer (Germany), Brandt Snedeker 1103/0745 Ian Woosnam, Erik Compton, Marc Leishman (Australia) 1114/0756 Trevor Immelman (South Africa), Kevin Stadler, a-Scott Harvey 1125/0807 Ben Martin, Robert Streb, Cameron Tringale 1136/0818 Sandy Lyle (Scotland), Noh Seung-yul (South Korea), a-Bradley Neil (Scotland) 1147/0829 Bernhard Langer (Germany), Bernd Wiesberger (Austria), Geoff Ogilvy (Australia) 1209/0840 Zach Johnson, Jim Furyk, Ernie Els (South Africa) 1220/0851 Angel Cabrera (Argentina), Louis Oosthuizen (South Africa), a-Matias Dominguez (Chile) 1231/0902 Mark O'Meara, Chris Kirk, Shane Lowry (Ireland) 1242/0913 Padraig Harrington (Ireland), Ryan Palmer, Thomas Bjorn (Denmark) 1253/0924 James Hahn, Mikko Illonen (Finland), Hunter Mahan 1304/0935 Matt Kuchar, Brooks Koepka, Graeme McDowell (Northern Ireland) 1315/0957 Jordan Spieth, Henrik Stenson (Sweden), Billy Horschel 1326/1008 Fred Couples, Branden Grace (South Africa), Thongchai Jaidee (Thailand) 1337/1019 Luke Donald (England), Victor Dubuisson (France), John Senden (Australia) 1348/1030 Tiger Woods, Jamie Donaldson (Wales), Jimmy Walker 1359/1041 Jason Day (Australia), Sergio Garcia (Spain), Rickie Fowler (Compiled by Andrew Both; Editing by Mark Lamport-Stokes)