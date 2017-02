AUGUSTA, Georgia, April 5 First round Masters leaderboard at the par-72 Augusta National Golf Club on Thursday (U.S. unless stated):

-5 Lee Westwood (Britain) 18 holes

-4 Louis Oosthuizen (South Africa) 18

Peter Hanson (Sweden) 18

-3 Paul Lawrie (Britain) 18

Miguel Angel Jimenez (Spain) 18

Francesco Molinari (Italy) 18

Ben Crane 18

Jason Dufner 18

Bubba Watson 18

-2 Zach Johnson 18

Vijay Singh (Fiji) 18

Jim Furyk 18

Scott Stallings 18

Selected others:

-1 Steve Stricker 18

Matt Kuchar 18

Nick Watney 18

Rory McIlroy (Britain) 18

E Tiger Woods 18

Martin Kaymer (Germany) 18

Justin Rose (Britain) 18

Charl Schwartzel (South Africa) 18

Hunter Mahan 18

+2 Phil Mickelson 18

+3 Adam Scott (Australia) 18

Luke Donald (Britain) 18

+4 Jason Day (Australia) 18

Ryo Ishikawa (Japan) 18

