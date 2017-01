July 15 (Gracenote) - Scores from the British Open at the par-71 course on Friday in Troon. The cut was set at 146. -10 Phil Mickelson (U.S.) 63 69 -9 Henrik Stenson (Sweden) 68 65 -7 Soren Kjeldsen (Denmark) 67 68 Keegan Bradley (U.S.) 67 68 -5 Zach Johnson (U.S.) 67 70 -4 Tony Finau (U.S.) 67 71 Bill Haas (U.S.) 68 70 Charl Schwartzel (South Africa) 72 66 Andrew Johnston (Britain) 69 69 Sergio Garcia (Spain) 68 70 -3 Kevin Na (U.S.) 70 69 Matt Kuchar (U.S.) 71 68 Martin Kaymer (Germany) 66 73 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 68 71 -2 Patrick Reed (U.S.) 66 74 An Byeong-Hun (Korea) 70 70 Rory McIlroy (Britain) 69 71 Francesco Molinari (Italy) 69 71 Dustin Johnson (U.S.) 71 69 J.B. Holmes (U.S.) 70 70 Jim Herman (U.S.) 70 70 -1 Rickie Fowler (U.S.) 69 72 Kim Kyung-Tae (Korea) 70 71 Emiliano Grillo (Argentina) 69 72 Anirban Lahiri (India) 69 72 Tyrrell Hatton (Britain) 70 71 0 Alexander Noren (Sweden) 70 72 Jamie Donaldson (Britain) 69 73 Padraig Harrington (Ireland) 70 72 Steve Stricker (U.S.) 67 75 Gary Woodland (U.S.) 69 73 Richard Sterne (South Africa) 68 74 Matt Jones (Australia) 69 73 Kevin Kisner (U.S.) 70 72 Russell Knox (Britain) 72 70 Adam Scott (Australia) 69 73 Jason Dufner (U.S.) 71 71 Yuta Ikeda (Japan) 68 74 Webb Simpson (U.S.) 70 72 Matthew Southgate (Britain) 71 71 1 Marc Leishman (Australia) 74 69 Darren Clarke (Britain) 71 72 Jason Day (Australia) 73 70 Greg Chalmers (Australia) 72 71 Andy Sullivan (Britain) 67 76 Ryan Moore (U.S.) 70 73 Mark O'Meara (U.S.) 71 72 Miguel Angel Jimenez (Spain) 71 72 Harold Varner III (U.S.) 71 72 2 Justin Thomas (U.S.) 67 77 Branden Grace (South Africa) 70 74 Scott Hend (Australia) 71 73 David Howell (Britain) 74 70 Charley Hoffman (U.S.) 71 73 Lee Westwood (Britain) 71 73 Thomas Pieters (Belgium) 68 76 Daniel Summerhays (U.S.) 71 73 3 Luke Donald (Britain) 73 72 Ryan Palmer (U.S.) 72 73 Jon Rahm (Spain) 74 71 Thongchai Jaidee (Thailand) 71 74 Justin Rose (Britain) 68 77 Lee Soo-Min (Korea) 68 77 Nicolas Colsaerts (Belgium) 72 73 Marco Dawson (U.S.) 72 73 Zander Lombard (South Africa) 69 76 4 Colin Montgomerie (Britain) 71 75 Harris English (U.S.) 73 73 Kevin Chappell (U.S.) 71 75 Jim Furyk (U.S.) 74 72 Paul Lawrie (Britain) 72 74 Brandt Snedeker (U.S.) 73 73 Jordan Spieth (U.S.) 71 75 Danny Willett (Britain) 71 75 Bubba Watson (U.S.) 70 76 Kodai Ichihara (Japan) 69 77 Patton Kizzire (U.S.) 76 70 Haydn Porteous (South Africa) 70 76 Graeme McDowell (Britain) 75 71 James Hahn (U.S.) 74 72 Ryan Evans (Britain) 71 75 5 DNQ Marcus Fraser (Australia) 72 75 Richie Ramsay (Britain) 73 74 George Coetzee (South Africa) 75 72 William McGirt (U.S.) 75 72 Rod Pampling (Australia) 72 75 Robert Streb (U.S.) 74 73 Ernie Els (South Africa) 71 76 6 DNQ Steven Alker (New Zealand) 73 75 David Lingmerth (Sweden) 73 75 Vijay Singh (Fiji) 69 79 Smylie Kaufman (U.S.) 72 76 Chris Kirk (U.S.) 72 76 Matteo Manassero (Italy) 70 78 Shugo Imahira (Japan) 68 80 Nathan Holman (Australia) 72 76 Jordan Niebrugge (U.S.) 72 76 Mark Calcavecchia (U.S.) 73 75 Todd Hamilton (U.S.) 75 73 Justin Leonard (U.S.) 70 78 7 DNQ Lee Sang-Hee (Korea) 73 76 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 75 74 Shane Lowry (Ireland) 78 71 Ross Fisher (Britain) 71 78 Brendan Steele (U.S.) 73 76 Joost Luiten (Netherlands) 75 74 Tommy Fleetwood (Britain) 73 76 Anthony Wall (Britain) 76 73 Colt Knost (U.S.) 74 75 Callum Shinkwin (Britain) 73 76 8 DNQ Wang Jeung-Hun (Korea) 75 75 Victor Dubuisson (France) 71 79 Hideki Matsuyama (Japan) 72 78 Russell Henley (U.S.) 73 77 Robert Rock (Britain) 71 79 Dave Coupland (Britain) 72 78 Clement Sordet (France) 75 75 Nick Cullen (Australia) 74 76 Yusaku Miyazato (Japan) 77 73 Brian Gay (U.S.) 76 74 Fabian Gomez (Argentina) 76 74 9 DNQ Scott Gregory (Britain) 78 73 Thorbjorn Olesen (Denmark) 72 79 Hideto Tanihara (Japan) 72 79 Kristoffer Broberg (Sweden) 77 74 John Daly (U.S.) 75 76 Paul Casey (Britain) 77 74 Bernd Wiesberger (Austria) 74 77 Brandon Stone (South Africa) 73 78 10 DNQ Jimmy Walker (U.S.) 72 80 Billy Horschel (U.S.) 67 85 Phachara Khongwatmai (Thailand) 71 81 Scott Fernandez (Spain) 72 80 Rikard Karlberg (Sweden) 74 78 Yosuke Tsukada (Japan) 74 78 Jack Senior (Britain) 79 73 James Heath (Britain) 75 77 11 DNQ Matthew Fitzpatrick (Britain) 73 80 Noh Seung-Yul (Korea) 75 78 Lasse Jensen (Denmark) 78 75 Satoshi Kodaira (Japan) 76 77 Marc Warren (Britain) 77 76 12 DNQ Louis Oosthuizen (South Africa) 71 83 James Morrison (Britain) 76 78 Stefano Mazzoli (Italy) 76 78 Paul Howard (Britain) 73 81 13 DNQ Danny Lee (New Zealand) 78 77 Paul Dunne (Ireland) 77 78 Jamie Lovemark (U.S.) 74 81 15 DNQ Steven Bowditch (Australia) 79 78 16 DNQ Scott Piercy (U.S.) 77 81 17 DNQ Oskar Arvidsson (Sweden) 75 84 18 DNQ Ben Curtis (U.S.) 77 83 21 DNQ Sandy Lyle (Britain) 85 78 11 WDW David Duval (U.S.) 82 WDW Chris Wood (Britain)