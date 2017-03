June 19 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. Open on Thursday in University Place, Washington -5 Dustin Johnson (U.S.) 65 Henrik Stenson (Sweden) 65 -4 Patrick Reed (U.S.) 66 -3 Matt Kuchar (U.S.) 67 Brian Campbell (U.S.) 67 Ben Martin (U.S.) 67 -2 Jason Day (Australia) 68 Jordan Spieth (U.S.) 68 Joost Luiten (Netherlands) 68 Francesco Molinari (Italy) 68 Jason Dufner (U.S.) 68 Marc Warren (Britain) 68 Cody Gribble (U.S.) 68 -1 Phil Mickelson (U.S.) 69 Brian Harman (U.S.) 69 Kevin Chappell (U.S.) 69 Brandt Snedeker (U.S.) 69 Colin Montgomerie (Britain) 69 Miguel Angel Jimenez (Spain) 69 Branden Grace (South Africa) 69 Ollie Schniederjans (U.S.) 69 Geoff Ogilvy (Australia) 69 Charlie Beljan (U.S.) 69 Tony Finau (U.S.) 69 Shane Lowry (Ireland) 69 0 Daniel Summerhays (U.S.) 70 Brad Fritsch (Canada) 70 Nick Hardy (U.S.) 70 Jamie Lovemark (U.S.) 70 Adam Scott (Australia) 70 Sergio Garcia (Spain) 70 Hideki Matsuyama (Japan) 70 Masahiro Kawamura (Japan) 70 Chris Kirk (U.S.) 70 Kevin Na (U.S.) 70 Sebastian Cappelen (Denmark) 70 Alexander Levy (France) 70 Bubba Watson (U.S.) 70 Angel Cabrera (Argentina) 70 Cameron Smith (Australia) 70 Michael Putnam (U.S.) 70 1 Marcus Fraser (Australia) 71 Morgan Hoffmann (U.S.) 71 Russell Henley (U.S.) 71 Jim Furyk (U.S.) 71 Denny McCarthy (U.S.) 71 Andres Romero (Argentina) 71 Beau Hossler (U.S.) 71 Kevin Kisner (U.S.) 71 Thongchai Jaidee (Thailand) 71 Pan Cheng Tsung (Chinese Taipei) 71 2 Ernie Els (South Africa) 72 Mark Silvers (U.S.) 72 Jimmy Gunn (Britain) 72 Sam Saunders (U.S.) 72 George Coetzee (South Africa) 72 Billy Horschel (U.S.) 72 Justin Rose (Britain) 72 J.B. Holmes (U.S.) 72 Shiv Kapur (India) 72 Danny Willett (Britain) 72 Martin Kaymer (Germany) 72 Rory McIlroy (Britain) 72 Bernd Wiesberger (Austria) 72 Brooks Koepka (U.S.) 72 Webb Simpson (U.S.) 72 Hiroyuki Fujita (Japan) 72 David Hearn (Canada) 72 John Senden (Australia) 72 Andy Sullivan (Britain) 72 John Parry (Britain) 72 Kurt Barnes (Australia) 72 Troy Kelly (U.S.) 72 Zach Johnson (U.S.) 72 Ian Poulter (Britain) 72 Jimmy Walker (U.S.) 72 Camilo Villegas (Colombia) 72 Paul Casey (Britain) 72 3 Charl Schwartzel (South Africa) 73 Bill Haas (U.S.) 73 Hunter Mahan (U.S.) 73 Lucas Bjerregaard (Denmark) 73 Jack Maguire (U.S.) 73 Marcel Siem (Germany) 73 Liang Wenchong (China) 73 Keegan Bradley (U.S.) 73 An Byeong-Hun (Korea) 73 Marc Leishman (Australia) 73 Luke Donald (Britain) 73 Tom Hoge (U.S.) 73 Oliver Farr (Britain) 73 Lee Westwood (Britain) 73 Lee Janzen (U.S.) 73 Davis Riley (U.S.) 73 Bo Van Pelt (U.S.) 73 Alexander Noren (Sweden) 73 Lucas Glover (U.S.) 73 4 Jake Knapp (U.S.) 74 Matt Mabrey (U.S.) 74 Ryan Palmer (U.S.) 74 Andy Pope (U.S.) 74 Thomas Aiken (South Africa) 74 Kevin Lucas (U.S.) 74 Brandon Hagy (U.S.) 74 Roberto Castro (U.S.) 74 D.A. Points (U.S.) 74 Ryo Ishikawa (Japan) 74 Bryson DeChambeau (U.S.) 74 Jamie Donaldson (Britain) 74 Graeme McDowell (Britain) 74 Yang Gunn (Korea) 74 Victor Dubuisson (France) 74 Lee McCoy (U.S.) 74 Jason Allred (U.S.) 74 Robert Streb (U.S.) 74 Tim O'Neal (U.S.) 74 Stephan Jaeger (Germany) 74 Gary Woodland (U.S.) 74 Richard Lee (U.S.) 74 Garth Mulroy (South Africa) 74 Baek Seuk-Hyun (Korea) 74 Tommy Fleetwood (Britain) 74 5 Steve Marino (U.S.) 75 George McNeill (U.S.) 75 Cameron Tringale (U.S.) 75 Sam Horsfield (Britain) 75 Ryan Moore (U.S.) 75 Anirban Lahiri (India) 75 6 Bradley Neil (Britain) 76 Brad Elder (U.S.) 76 Jason Palmer (Britain) 76 Matthew NeSmith (U.S.) 76 Erik Compton (U.S.) 76 Charley Hoffman (U.S.) 76 7 Louis Oosthuizen (South Africa) 77 Cole Hammer (U.S.) 77 Retief Goosen (South Africa) 77 Tjaart Van der Walt (South Africa) 77 Darren Clarke (Britain) 77 Michael Davan (U.S.) 77 8 Jared Becher (U.S.) 78 Tyler Duncan (U.S.) 78 Danny Lee (New Zealand) 78 Brendon Todd (U.S.) 78 Blayne Barber (U.S.) 78 Shunsuke Sonoda (Japan) 78 Matt Every (U.S.) 78 Kyle Jones (U.S.) 78 Stephen Gallacher (Britain) 78 9 Josh Persons (U.S.) 79 Pat Wilson (U.S.) 79 10 Alex Kim (U.S.) 80 Billy Hurley III (U.S.) 80 Tiger Woods (U.S.) 80 11 Rickie Fowler (U.S.) 81 13 Rich Berberian Jr. (U.S.) 83