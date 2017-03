June 22 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. Open at the par-70 course on Sunday in University Place, Washington -5 Jordan Spieth (U.S.) 68 67 71 69 -4 Louis Oosthuizen (South Africa) 77 66 66 67 Dustin Johnson (U.S.) 65 71 70 70 -3 Adam Scott (Australia) 70 71 72 64 Cameron Smith (Australia) 70 70 69 68 Branden Grace (South Africa) 69 67 70 71 -2 Charl Schwartzel (South Africa) 73 70 69 66 -1 Brandt Snedeker (U.S.) 69 72 70 68 0 Rory McIlroy (Britain) 72 72 70 66 Jason Day (Australia) 68 70 68 74 Shane Lowry (Ireland) 69 70 70 71 1 Kevin Kisner (U.S.) 71 68 73 69 Matt Kuchar (U.S.) 67 73 72 69 2 Patrick Reed (U.S.) 66 69 76 71 John Senden (Australia) 72 72 70 68 Tony Finau (U.S.) 69 68 74 71 Andres Romero (Argentina) 71 69 71 71 3 Jamie Lovemark (U.S.) 70 68 75 70 Geoff Ogilvy (Australia) 69 72 75 67 Charlie Beljan (U.S.) 69 75 69 70 Brooks Koepka (U.S.) 72 72 70 69 Jason Dufner (U.S.) 68 72 73 70 Hideki Matsuyama (Japan) 70 71 72 70 Sergio Garcia (Spain) 70 75 70 68 4 Thomas Aiken (South Africa) 74 71 73 66 Billy Horschel (U.S.) 72 72 73 67 5 Justin Rose (Britain) 72 70 72 71 Daniel Summerhays (U.S.) 70 67 78 70 Tommy Fleetwood (Britain) 74 69 73 69 J.B. Holmes (U.S.) 72 66 71 76 Henrik Stenson (Sweden) 65 74 72 74 Francesco Molinari (Italy) 68 73 72 72 Keegan Bradley (U.S.) 73 71 72 69 Marc Warren (Britain) 68 74 72 71 Alexander Levy (France) 70 69 73 73 Morgan Hoffmann (U.S.) 71 74 74 66 Brian Campbell (U.S.) 67 72 78 68 Jimmy Gunn (Britain) 72 73 70 70 6 Troy Kelly (U.S.) 72 73 72 69 Joost Luiten (Netherlands) 68 69 74 75 Paul Casey (Britain) 72 69 73 72 7 Ollie Schniederjans (U.S.) 69 73 72 73 Denny McCarthy (U.S.) 71 73 71 72 Robert Streb (U.S.) 74 70 73 70 Jim Furyk (U.S.) 71 73 73 70 8 Webb Simpson (U.S.) 72 73 71 72 Kevin Na (U.S.) 70 72 72 74 Kevin Chappell (U.S.) 69 75 73 71 Brad Fritsch (Canada) 70 74 72 72 9 Lee Westwood (Britain) 73 69 77 70 Sam Saunders (U.S.) 72 72 76 69 10 Ryan Palmer (U.S.) 74 70 73 73 Nick Hardy (U.S.) 70 75 77 68 11 Ernie Els (South Africa) 72 70 76 73 Ian Poulter (Britain) 72 73 69 77 Cameron Tringale (U.S.) 75 68 74 74 Mark Silvers (U.S.) 72 71 75 73 12 Jack Maguire (U.S.) 73 68 73 78 Jimmy Walker (U.S.) 72 73 72 75 Beau Hossler (U.S.) 71 72 73 76 Luke Donald (Britain) 73 71 73 75 D.A. Points (U.S.) 74 71 77 70 Brad Elder (U.S.) 76 68 76 72 13 Ben Martin (U.S.) 67 70 86 70 Marcus Fraser (Australia) 71 71 77 74 Phil Mickelson (U.S.) 69 74 77 73 Angel Cabrera (Argentina) 70 75 74 74 Colin Montgomerie (Britain) 69 76 72 76 Pan Cheng Tsung (Chinese Taipei) 71 72 76 74 14 Andy Pope (U.S.) 74 71 77 72 George Coetzee (South Africa) 72 73 72 77 15 Zach Johnson (U.S.) 72 72 78 73 John Parry (Britain) 72 73 71 79 20 Camilo Villegas (Colombia) 72 73 80 75 21 Chris Kirk (U.S.) 70 73 80 78