HOYLAKE, England, July 19 Tee times for final pairings in the fourth round of the Open at the Royal Liverpool course on Sunday. Local time 8:35am Charley Hoffman (U.S), Billy Hurley III (U.S) 8:45 Ryan Palmer (U.S), James Mcleary (Scotland) 8:55 Tom Watson (U.S), John Senden (Australia) 9:05 Brendon Todd (U.S.), Jason Day (Australia) 9:15 Koumei Oda (Japan), Rhein Gibson (Australia) 9:25 Brooks Koepka (U.S), Thorbjorn Olesen (Denmark) 9:35 Stewart Cink (U.S.), Matthew Every (U.S.) 9:45 Tiger Woods (U.S), Jason Dufner (U.S) 10:00 Gregory Bourdy (France), Matt Kuchar (U.S.) 10:10 Chris Wood (England), Paul Casey (England) 10:20 Henrik Stenson (Sweden), Thomas Bjorn (Denmark) 10:30 Chris Rodgers (England), Martin Kaymer (Germany) 10:40 Matthew Jones (Australia), Brandt Snedeker (U.S.) 10:50 Zach Johnson (U.S.), Luke Donald (England) 11:00 Hideki Matsuyama (Japan), D.A. Points (U.S.) 11:10 Gary Woodland (U.S.), Thongchai Jaidee (Thailand) 11:25 Hunter Mahan (U.S.), Kevin Stadler (U.S.) 11:35 Kevin Na (U.S.), Bill Haas (U.S.) 11:45 Phil Mickelson (U.S.), Angel Cabrera (Argentina) 11:55 Kevin Streelman (U.S.), Louis Oosthuizen (South Africa) 12:05 David Hearn (Canada), Ben Martin (U.S.) 12:15 Francesco Molinari (Italy), George Coetzee (South Africa) 12:25 Shane Lowry (Ireland), Kristoffer Broberg (Sweden) 12:35 Keegan Bradley (U.S.), Chris Kirk (U.S.) 12:45 Brian Harman (U.S.), Jordan Spieth (U.S.) 13:00 David Howell (England), Stephen Gallacher (Scotland) 13:10 Byeong-Hun An (South Korea), Branden Grace (South Africa) 13:20 Ryan Moore (USA), Marc Warren (Scotland) 13:30 Jimmy Walker (U.S.), Marc Leishman (Australia) 13:40 Justin Rose (England), Graeme McDowell (Northern Ireland) 13:50 Darren Clarke (Northern Ireland), Charl Schwartzel (South Africa) 14:00 Jim Furyk (U.S.), Robert Karlsson (Sweden) 14:10 Adam Scott (Australia), Matteo Manassero (Italy) 14:20 Edoardo Molinari (Italy), Victor Dubuisson (France) 14:30 Dustin Johnson (U.S.), Sergio Garcia (Spain) 14:40 Rickie Fowler (U.S), Rory McIlroy (Northern Ireland) (Complied by Martyn Herman)