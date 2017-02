Sept 25 Winners of the Tour Championship after American Bill Haas won the 2011 event in a playoff at East Lake Golf Club in Atlanta, Georgia on Sunday (U.S. unless stated):

2011 Bill Haas

2010 Jim Furyk

2009 Phil Mickelson

2008 Camilo Villegas (Colombia)

2007 Tiger Woods

2006 Adam Scott (Australia)

2005 Bart Bryant

2004 Retief Goosen (South Africa)

2003 Chad Campbell

2002 Vijay Singh (Fiji)

2001 Mike Weir (Canada)

2000 Phil Mickelson

1999 Woods

1998 Hal Sutton

1997 David Duval

1996 Tom Lehman

1995 Billy Mayfair

1994 Mark McCumber

1993 Jim Gallagher junior

1992 Paul Azinger

1991 Craig Stadler

1990 Jodie Mudd

1989 Tom Kite

1988 Curtis Strange

1987 Tom Watson

