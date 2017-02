Aug 5 Tee times and groupings for the first two rounds of next week's PGA Championship being played at Atlanta Athletic Club in Atlanta from Aug. 11-14 (listed times are all local, for GMT add four hours: U.S. unless stated):

Thursday, August 11, first hole - Friday, August 12, 10th hole 0730-1240: Craig Stevens, Brendon de Jonge (Zimbabwe), John Rollins 0740-1250: Daniel Balin, Andres Romero (Argentina), Tommy Gainey 0750-1300: Faber Jamerson, Charlie Wi (South Korea), Kevin Streelman 0800-1310: Edoardo Molinari (Italy), Jason Dufner, Liang Wenchong (China) 0810-1320: Brendan Jones (Australia), Martin Laird (Britain), Brendan Steele 0820-1330: Spencer Levin, David Hutsell, Peter Hanson (Sweden) 0830-1340: Brian Davis (Britain), Keegan Bradley, Bill Lunde 0840-1350: John Senden (Australia), Bo Van Pelt, Scott Stallings 0850-1400: John Daly, Mark Brooks, Jerry Pate 0900-1410: Aaron Baddeley (Australia), Rocco Mediate, Arjun Atwal (India) 0910-1420: Robert Garrigus, Jeff Sorenson, Jamie Donaldson (Britain) 0920-1430: Webb Simpson, Sean Dougherty, Gregory Bourdy (France) 0930-1440: Alexander Noren (Sweden), Rob Moss, JJ Henry

Thursday, August 11, 10th hole-Friday, August 12, first hole 0735-1245: Ryan Moore, Bob Sowards, Tetsuji Hiratsuka (Japan) 0745-1255: Stephen Gallacher (Britain), Mike Northern, Gary Woodland 0755-1305: Matteo Manassero (Italy), Ryo Ishikawa (Japan), Adam Scott (Australia) 0805-1315: Stewart Cink, Angel Cabrera (Argentina), Ross Fisher (Britain) 0815-1325: David Toms, Vijay Singh (Fiji), Phil Mickelson 0825-1335: Alvaro Quiros (Spain), Luke Donald (Britain), Nick Watney 0835-1345: Davis Love III, Tiger Woods, Padraig Harrington (Ireland) 0845-1355: Bubba Watson, Ian Poulter (Britain), Jeff Overton 0855-1405: Thomas Bjorn (Denmark), Jim Furyk, K.J. Choi (South Korea) 0905-1415: Steve Stricker, Paul Casey (Britain), Miguel Angel Jimenez (Spain) 0915-1425: Bill Haas, JB Holmes, Charles Howell III 0925-1435: Scott Verplank, Stuart Smith, Jerry Kelly 0935-1445: Brandt Jobe, Dan Olsen, Fredrick Andersson Hed (Sweden)

Thursday, August 11, first hole - Friday, August 12, 10th hole 1245-0735: David Horsey (Britain), Scott Erdmann, Yuta Ikeda (Japan) 1255-0745: Marty Jertson, Richard Green (Australia), Hiroyuki Fujita (Japan) 1305-0755: Anthony Kim, Ernie Els (South Africa), Jhonattan Vegas (Venezuela) 1315-0805: Martin Kaymer (Germany), Yang Yong-eun (South Korea), Shaun Micheel 1325-0815: Dustin Johnson, Rickie Fowler, Sergio Garcia (Spain) 1335-0825: Louis Oosthuizen (South Africa), Hunter Mahan, Justin Rose (Britain) 1345-0835: Charl Schwartzel (South Africa), Rory McIlroy (Britain), Darren Clarke (Britain) 1355-0845: Matt Kuchar, Lee Westwood (Britain), Jason Day (Australia) 1405-0855: Graeme McDowell (Britain), Zach Johnson, Geoff Ogilvy (Australia) 1415-0905: Lucas Glover, Camilo Villegas (Colombia), Francesco Molinari (Italy) 1425-0915: Ricky Barnes, Jonathan Byrd, Heath Slocum 1435-0925: Cameron Tringale, Steve Schneiter, Sean O'Hair 1445-0935: Jeff Coston, WGC-Bridgestone Invitational winner, Noh Seung-yul (South Korea)

Thursday, August 11, 10th hole-Friday, August 12, first hole 1240-0730: Steve Marino, Brad Lardon, Pablo Larrazabal (Spain) 1250-0740: Johan Edfors (Sweden), Mike Small, Chris Kirk 1300-0750: Anders Hansen (Denmark), Rory Sabbatini (South Africa), Johnson Wagner 1310-0800: Brian Gay, Charley Hoffman, Ryuji Imada (Japan) 1320-0810: Brandt Snedeker, Jose Maria Olazabal (Spain), Robert Karlsson (Sweden) 1330-0820: Larry Nelson, Steve Elkington (Australia), Rich Beem 1340-0830: Robert Allenby (Australia), Harrison Frazar, Ryan Palmer 1350-0840: Tom Gillis, Mark Wilson, Retief Goosen (South Africa) 1400-0850: Bryce Molder, Trevor Immelman (South Africa), Simon Dyson (Britain) 1410-0900: Thomas Aiken (South Africa), Fredrik Jacobson (Sweden), DA Points 1420-0910: Michael Bradley, Robert McClellan, Raphael Jacquelin (France) 1430-0920: Ben Crane, Brian Cairns, Kim Kyung-tae (South Korea) 1440-0930: Kevin Na, Todd Camplin, Reno-Tahoe Open winner

