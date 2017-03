(Updates at end of round)

LOUISVILLE, Kentucky Aug 9 Third-round leaderboard at the 96th PGA Championship being played at Valhalla Golf Club on Saturday (U.S. unless stated):

Par Holes

Rory McIlroy (Northern Ireland) -13 Finished

Bernd Wiesberger (Austria) -12 F

Rickie Fowler -11 F

Phil Mickelson -10 F

Jason Day (Australia) -10 F

Louis Oosthuizen (South Africa) -9 F

Henrik Stenson (Sweden) -9 F

Mikko Ilonen (Finland) -9 F

Ryan Palmer -9 F

Jamie Donaldson (Wales) -8 F

Graham DeLaet (Canada) -8 F

Steve Stricker -8 F

Hunter Mahan -7 F

Adam Scott (Australia) -7 F

Kevin Chappell -7 F

Lee Westwood (England) -7 F

Joost Luiten (Netherlands) -7 F

Jim Furyk -7 F