Aug 11 Tee times and pairings for Saturday's third round of the PGA Championship on the par-72 Ocean Course at Kiawah Island in South Carolina (listed times are local, for GMT add four hours: U.S. unless stated): 0850: David Toms, John Huh 0900: Dustin Johnson, Jason Dufner 0910: Luke Donald (Britain), Chez Reavie 0920: Noh Seung-yul (South Korea), Bae Sang-moon (South Korea) 0930: Jim Furyk, Louis Oosthuizen (South Africa) 0940: Thomas Bjorn (Denmark), Darren Clarke (Northern Ireland) 0950: J.J. Henry, Ken Duke 1000: Marcus Fraser (Australia), Thorbjorn Olesen (Denmark) 1010: Bill Haas, Brendon de Jonge (Zimbabwe) 1020: Paul Lawrie (Britain), Toru Taniguchi (Japan) 1030: Retief Goosen (South Africa), Justin Rose (Britain) 1040: Bubba Watson, Rich Beem 1050: Matt Every, Jimmy Walker 1110: Steve Stricker, Cameron Tringale 1120: John Senden (Australia), Robert Garrigus 1130: Yang Yong-eun (South Korea), Alex Noren (Sweden) 1140: Charl Schwartzel (South Africa), Ernie Els (South Africa) 1150: George McNeill, David Lynn 1200: Gary Woodland, Geoff Ogilvy (Australia) 1210: Ryo Ishikawa (Japan), Ben Curtis 1220: K.J. Choi (South Korea), Greg Chalmers (Australia) 1230: Scott Piercy, Marc Leishman (Australia) 1240: Bo Van Pelt, Padraig Harrington (Ireland) 1250: Miguel Angel Jimenez (Spain), Kim Kyung-tae (South Korea) 1300: Keegan Bradley, Fredrik Jacobson (Sweden) 1310: Martin Laird (Britain), John Daly 1330: Marcel Siem (Germany), Pat Perez 1340: Francesco Molinari (Italy), Zach Johnson 1350: Joost Luiten (Netherlands), Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 1400: Peter Hanson (Sweden), Tim Clark (South Africa) 1410: Phil Mickelson, Graeme McDowell (Northern Ireland) 1420: Blake Adams, Trevor Immelman (South Africa) 1430: Aaron Baddeley (Australia), Adam Scott (Australia) 1440: Jamie Donaldson (Britain), Rory McIlroy (Northern Ireland) 1450: Carl Petersson (Sweden), Ian Poulter (Britain) 1500: Vijay Singh (Fiji), Tiger Woods (Compiled by Mark Lamport-Stokes; Editing by Stephen Wood)