Aug 6 Third round scores from the Reno-Tahoe Open at the par-72 Montreux Golf and Country Club in Nevada on Saturday. 203 Scott Piercy (U.S.) 72 70 61 205 Josh Teater (U.S.) 72 67 66 206 Pat Perez (U.S.) 73 68 65

John Merrick (U.S.) 71 69 66

Blake Adams (U.S.) 67 72 67

Chris Riley (U.S.) 66 72 68

Steve Elkington (Australia) 73 65 68

Nick O'Hern (Australia) 65 72 69 207 Brian Davis (Britain) 73 67 67

Steve Flesch (U.S.) 68 69 70

Vaughn Taylor (U.S.) 69 66 72 208 Jim Renner (U.S.) 74 69 65

Mathias Gronberg (Sweden) 73 69 66

Ben Martin (U.S.) 68 72 68 209 James Driscoll (U.S.) 70 73 66

Briny Baird (U.S.) 67 74 68

Shane Bertsch (U.S.) 71 69 69

Michael Letzig (U.S.) 70 69 70

Robert Garrigus (U.S.) 68 70 71

Hunter Haas (U.S.) 70 67 72 210 J.P. Hayes (U.S.) 73 71 66

Kirk Triplett (U.S.) 70 72 68

Joseph Bramlett (U.S.) 72 69 69

Dicky Pride (U.S.) 71 69 70

Peter Tomasulo (U.S.) 73 66 71

Rod Pampling (Australia) 68 70 72

Will MacKenzie (U.S.) 67 69 74 211 Chris DiMarco (U.S.) 72 72 67

Bryce Molder (U.S.) 72 71 68

Bob Estes (U.S.) 75 67 69

Kang Sung-hoon (South Korea) 69 72 70

Matt Jones (Australia) 68 73 70

Billy Horschel (U.S.) 71 70 70

Michael Connell (U.S.) 73 68 70

Matt McQuillan (Canada) 71 69 71

Todd Fischer (U.S.) 71 69 71

Justin Leonard (U.S.) 71 69 71

Troy Matteson (U.S.) 70 69 72

Garrett Willis (U.S.) 73 66 72 212 Kevin Na (U.S.) 75 70 67

Joe Durant (U.S.) 75 69 68

Billy Mayfair (U.S.) 73 70 69

Stephen Ames (Canada) 71 72 69

Robert Gamez (U.S.) 73 69 70

Tom Pernice Jr. (U.S.) 73 69 70

Todd Hamilton (U.S.) 73 68 71

Jim Herman (U.S.) 71 69 72

Craig Barlow (U.S.) 72 68 72

Paul Stankowski (U.S.) 71 69 72

Bob May (U.S.) 70 69 73

Jay Williamson (U.S.) 68 70 74

Michael Thompson (U.S.) 70 68 74 213 Scott Gutschewski (U.S.) 71 74 68

Jose Maria Olazabal (Spain) 72 73 68

Tim Petrovic (U.S.) 69 72 72

Dean Wilson (U.S.) 69 72 72 214 Aron Price (Australia) 71 72 71

Alex Prugh (U.S.) 73 67 74

Roland Thatcher (U.S.) 71 67 76 215 David Mathis (U.S.) 76 68 71

John Mallinger (U.S.) 71 71 73

Shaun Micheel (U.S.) 68 74 73

Mark Hensby (Australia) 71 71 73 216 Boo Weekley (U.S.) 70 75 71

Alex Aragon (U.S.) 72 73 71

Woody Austin (U.S.) 73 72 71

Chez Reavie (U.S.) 74 70 72

Tag Ridings (U.S.) 71 69 76 217 Daniel Summerhays (U.S.) 73 71 73

Tim Herron (U.S.) 72 72 73

Notah Begay III (U.S.) 71 67 79 218 Martin Trainer (U.S.) 72 72 74

Carl Paulson (U.S.) 69 74 75

Will Strickler (U.S.) 72 70 76

Fabian Gomez (Argentina) 71 70 77

