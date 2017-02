July 22 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour True South Classic at the par-72 course on Sunday in Madison, Mississippi

264 Scott Stallings (U.S.) 68 64 64 68 266 Jason Bohn (U.S.) 64 67 68 67 268 Billy Horschel (U.S.) 68 63 66 71 269 Bud Cauley (U.S.) 67 66 70 66 270 Scott Brown (U.S.) 72 66 67 65

Will Claxton (U.S.) 67 67 68 68

William McGirt (U.S.) 70 69 64 67 271 J.J. Killeen (U.S.) 66 68 69 68 272 Josh Teater (U.S.) 73 64 71 64 273 Hunter Hamrick (U.S.) 68 68 69 68

Chris Kirk (U.S.) 67 68 69 69

Ryuji Imada (Japan) 66 71 67 69 274 Jerry Kelly (U.S.) 69 69 68 68

Chris Couch (U.S.) 69 69 67 69

Gary Christian (Britain) 67 68 69 70

Woody Austin (U.S.) 71 67 66 70

Heath Slocum (U.S.) 69 67 67 71 275 Willie Wood (U.S.) 66 73 67 69

Roberto Castro (U.S.) 67 69 69 70

Luke Guthrie (U.S.) 65 68 72 70 276 Garrett Willis (U.S.) 66 71 71 68

J.J. Henry (U.S.) 70 67 71 68

David Hearn (Canada) 71 67 70 68

Russell Knox (Britain) 67 71 71 67

Boo Weekley (U.S.) 67 73 66 70

Chris Riley (U.S.) 70 70 69 67

Duffy Waldorf (U.S.) 68 69 68 71

Jonathan Randolph (U.S.) 67 69 68 72

Patrick Reed (U.S.) 73 65 66 72

Jason Gore (U.S.) 66 68 66 76 277 Skip Kendall (U.S.) 68 71 69 69

Shane Bertsch (U.S.) 68 71 69 69

Len Mattiace (U.S.) 69 70 70 68

Stuart Appleby (Australia) 69 71 69 68

Ken Duke (U.S.) 68 67 70 72

Glen Day (U.S.) 70 71 70 66

Brendon De Jonge (Zimbabwe) 70 66 68 73

Tommy Gainey (U.S.) 70 68 66 73 278 Gene Sauers (U.S.) 73 67 68 70

Mathew Goggin (Australia) 66 71 72 69

Steven Bowditch (Australia) 66 67 71 74 279 Tim Petrovic (U.S.) 70 67 71 71

Paul Stankowski (U.S.) 66 70 72 71

Gavin Coles (Australia) 68 68 72 71

Michael Bradley (U.S.) 68 72 66 73

Rocco Mediate (U.S.) 67 69 71 72

Cameron Beckman (U.S.) 69 71 65 74

Brian Gay (U.S.) 71 70 70 68 280 Vaughn Taylor (U.S.) 72 67 69 72

Matt Bettencourt (U.S.) 66 66 76 72

Eric Axley (U.S.) 73 67 69 71

Jason Kokrak (U.S.) 69 66 74 71

Alexandre Rocha (Brazil) 67 73 70 70

Mark Brooks (U.S.) 71 68 72 69

Guy Boros (U.S.) 70 69 66 75

Steve Lowery (U.S.) 66 75 70 69 281 Kyle Thompson (U.S.) 69 72 67 73

Marco Dawson (U.S.) 67 71 72 71

Kevin Kisner (U.S.) 68 71 72 70

Chris Stroud (U.S.) 69 66 76 70

Dicky Pride (U.S.) 75 66 71 69 282 Alex Cejka (Germany) 70 69 73 70

Ted Purdy (U.S.) 69 72 71 70 283 Patrick Sheehan (U.S.) 69 69 71 74

Mark Anderson (U.S.) 68 73 73 69

Scott Dunlap (U.S.) 71 69 76 67 284 Robert Gamez (U.S.) 68 71 71 74

Arjun Atwal (India) 70 71 70 73 285 Omar Uresti (U.S.) 68 72 74 71

Bill Lunde (U.S.) 70 71 74 70

Roland Thatcher (U.S.) 71 69 76 69 286 Brendon Todd (U.S.) 72 67 72 75

Matt Jones (Australia) 69 70 75 72 287 Kyle Reifers (U.S.) 69 70 72 76 214 WDW Tommy Biershenk (U.S.) 73 67 74