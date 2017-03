Feb 14 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Pebble Beach National Pro-Am on Friday in Pebble Beach, California 131 Matt Jones (Australia) 65 66 Brandt Snedeker (U.S.) 64 67 132 Justin Hicks (U.S.) 64 68 133 Daniel Berger (U.S.) 67 66 Chez Reavie (U.S.) 67 66 Alex Prugh (U.S.) 66 68 Will Wilcox (U.S.) 66 67 Michael Putnam (U.S.) 69 64 Charlie Beljan (U.S.) 70 63 David Hearn (Canada) 67 66 Billy Horschel (U.S.) 68 65 Chesson Hadley (U.S.) 64 69 Jon Curran (U.S.) 69 64 134 Daniel Summerhays (U.S.) 67 67 Jason Day (Australia) 72 62 Nick Watney (U.S.) 65 69 Jim Furyk (U.S.) 64 70 Pat Perez (U.S.) 66 68 135 J.J. Henry (U.S.) 65 70 Chad Collins (U.S.) 68 67 Alex Cejka (Germany) 68 67 Kevin Chappell (U.S.) 66 69 Jordan Spieth (U.S.) 68 67 Glen Day (U.S.) 66 69 Dudley Hart (U.S.) 65 70 137 Kim Meen-Whee (South Korea) 67 70 Derek Fathauer (U.S.) 68 68 Shane Lowry (Ireland) 69 67 Vaughn Taylor (U.S.) 70 67 Dustin Johnson (U.S.) 69 67 Spencer Levin (U.S.) 68 69 Greg Chalmers (Australia) 71 65 Brian Stuard (U.S.) 67 70 Chris Stroud (U.S.) 71 66 Vijay Singh (Fiji) 67 70 Rod Pampling (Australia) 65 71 137 Matt Bettencourt (U.S.) 66 71 Colt Knost (U.S.) 73 65 John Daly (U.S.) 65 72 Ken Duke (U.S.) 73 65 Andres Gonzales (U.S.) 68 70 Max Homa (U.S.) 66 71 Kyle Reifers (U.S.) 70 68 J.B. Holmes (U.S.) 64 73 Patrick Reed (U.S.) 70 67 Andrew Loupe (U.S.) 71 66 Tim Wilkinson (New Zealand) 70 67 Bryce Molder (U.S.) 69 68 Byron Smith (U.S.) 70 67 138 Billy Hurley III (U.S.) 70 68 Bill Lunde (U.S.) 70 68 Stuart Appleby (Australia) 71 67 Hudson Swafford (U.S.) 69 70 Park Sung-Joon (South Korea) 68 71 Jimmy Walker (U.S.) 72 67 David Lingmerth (Sweden) 71 67 Fabian Gomez (Argentina) 72 67 James Hahn (U.S.) 73 65 Ian Poulter (Britain) 70 68 140 Heath Slocum (U.S.) 71 69 Brendon Todd (U.S.) 68 71 Jim Herman (U.S.) 68 72 Chris Kirk (U.S.) 72 67 Cameron Smith (Australia) 69 70 Brandt Jobe (U.S.) 67 72 Jason Bohn (U.S.) 70 70 Hunter Mahan (U.S.) 68 71 Bo Van Pelt (U.S.) 70 69 Jonas Blixt (Sweden) 72 67 Kevin Na (U.S.) 69 70 Brian Davis (Britain) 68 71 Padraig Harrington (Ireland) 68 71 Davis Love III (U.S.) 69 71 Aaron Baddeley (Australia) 68 71 Johnson Wagner (U.S.) 69 71 Billy Mayfair (U.S.) 69 70 140 Brandon Hagy (U.S.) 74 66 Josh Teater (U.S.) 70 70 Steven Alker (New Zealand) 72 69 Graham DeLaet (Canada) 76 65 Eric Axley (U.S.) 68 72 Blayne Barber (U.S.) 72 68 William McGirt (U.S.) 68 72 John Huh (U.S.) 75 66 Steve Flesch (U.S.) 72 68 Marcel Siem (Germany) 67 73 Cameron Wilson (U.S.) 71 70 Ryan Palmer (U.S.) 72 68 Kevin Streelman (U.S.) 72 68 D.A. Points (U.S.) 68 72 Dicky Pride (U.S.) 68 72 Zachary Blair (U.S.) 70 71 Kyle Stanley (U.S.) 69 71 Sean O'Hair (U.S.) 70 70 142 Scott McCarron (U.S.) 73 69 Scott Gardiner (Australia) 70 71 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 70 71 Rory Sabbatini (South Africa) 69 72 Steve Wheatcroft (U.S.) 71 70 Alexander Levy (France) 72 70 Mark Hubbard (U.S.) 72 69 Cameron Percy (Australia) 72 70 Ernie Els (South Africa) 70 71 Jonathan Byrd (U.S.) 72 70 Jason Kokrak (U.S.) 68 73 Scott Langley (U.S.) 73 69 Kevin Kisner (U.S.) 73 68 Ryan Armour (U.S.) 68 73 142 Jonathan Randolph (U.S.) 76 66 Robert Garrigus (U.S.) 71 72 Danny Lee (New Zealand) 70 72 Troy Matteson (U.S.) 69 74 Ryuji Imada (Japan) 69 74 Tom Lehman (U.S.) 73 70 Richard Sterne (South Africa) 71 71 Noh Seung-Yul (South Korea) 72 71 Jim Renner (U.S.) 72 70 Sam Saunders (U.S.) 73 69 John Rollins (U.S.) 72 70 Tom Hoge (U.S.) 72 70 Michael Thompson (U.S.) 68 74 144 Kenny Perry (U.S.) 71 73 Tommy Gainey (U.S.) 70 73 Oscar Fraustro (Mexico) 72 72 Carlos Sainz Jr. (U.S.) 68 75 Benjamin Alvarado (Chile) 73 71 Zack Sucher (U.S.) 76 68 144 Troy Merritt (U.S.) 72 72 Derek Ernst (U.S.) 70 75 Scott Brown (U.S.) 75 70 Greg Owen (Britain) 70 74 Charlie Wi (South Korea) 71 74 Tim Herron (U.S.) 71 73 145 Roberto Castro (U.S.) 69 76 Richard Johnson (Sweden) 74 72 John Merrick (U.S.) 74 71 Cameron Beckman (U.S.) 73 73 Ben Curtis (U.S.) 71 74 Nick Taylor (Canada) 76 70 146 Oliver Goss (Australia) 69 77 David Duval (U.S.) 74 73 Ricky Barnes (U.S.) 77 70 Trevor Immelman (South Africa) 71 76 147 Jason Gore (U.S.) 74 73 Blake Adams (U.S.) 72 75 Steven Bowditch (Australia) 74 73 148 Nathan Green (Australia) 75 73 150 Len Mattiace (U.S.) 77 73 Paul McGinley (Ireland) 73 76 151 Mike Weir (Canada) 74 77 153 Michael Weaver (U.S.) 77 76 Chris Smith (U.S.) 80 73 Roger Sloan (Canada) 72 82 155 Andrew Putnam (U.S.) 78 77 Scott Pinckney (U.S.) 74 80 161 David Carr (U.S.) 84 77