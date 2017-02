Jan 23 Humana Challenge final round scores from the par-72 course in La Quinta, California on Sunday: 264 Mark Wilson (U.S.) 66 62 67 69 266 Johnson Wagner (U.S.) 68 67 66 65

John Mallinger (U.S.) 67 65 68 66

Robert Garrigus (U.S.) 73 64 61 68 267 Jeff Maggert (U.S.) 69 65 69 64 268 John Senden (Australia) 69 64 68 67

David Toms (U.S.) 63 65 72 68 269 Bobby Gates (U.S.) 68 63 71 67

Ben Crane (U.S.) 65 63 70 71

Brandt Snedeker (U.S.) 64 68 66 71

Zach Johnson (U.S.) 68 65 65 71 270 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 65 71 70 64

Jason Dufner (U.S.) 71 63 68 68 271 Gary Christian (Britain) 66 68 73 64

Bae Sang-moon (South Korea) 64 69 72 66

Pat Perez (U.S.) 67 67 74 63

Rory Sabbatini (South Africa) 68 68 68 67

Martin Laird (Britain) 66 69 67 69 272 Harris English (U.S.) 69 62 73 68

Camilo Villegas (Colombia) 63 68 72 69

Steve Marino (U.S.) 65 68 68 71 273 Josh Teater (U.S.) 71 66 67 69

Bob Estes (U.S.) 64 70 71 68

Matt Kuchar (U.S.) 71 67 70 65

Stephen Ames (Canada) 66 67 70 70 274 James Driscoll (U.S.) 69 70 68 67

Paul Goydos (U.S.) 70 69 69 66

Jarrod Lyle (Australia) 68 67 67 72

Brendon Todd (U.S.) 66 67 69 72 275 Kevin Na (U.S.) 66 68 73 68

William McGirt (U.S.) 67 71 68 69

Kevin Chappell (U.S.) 65 68 72 70

Miguel Carballo (Argentina) 69 66 70 70

Brett Quigley (U.S.) 67 68 70 70

Bud Cauley (U.S.) 66 67 71 71

Chris DiMarco (U.S.) 68 64 72 71

Cameron Tringale (U.S.) 68 64 71 72

Jason Bohn (U.S.) 68 70 71 66 276 Lee Janzen (U.S.) 69 66 72 69

Ken Duke (U.S.) 67 65 74 70

Chez Reavie (U.S.) 70 70 70 66 277 Chris Kirk (U.S.) 68 63 74 72

Kyle Reifers (U.S.) 69 69 67 72

Roberto Castro (U.S.) 68 70 70 69

Carl Pettersson (Sweden) 71 70 67 69

Erik Compton (U.S.) 67 69 72 69

Ryan Moore (U.S.) 72 61 75 69

Brian Gay (U.S.) 69 68 72 68 278 Charles Howell III (U.S.) 69 70 68 71

Joe Durant (U.S.) 68 71 70 69

George McNeill (U.S.) 73 65 71 69

Ricky Barnes (U.S.) 68 69 72 69

Phil Mickelson (U.S.) 74 69 66 69 279 Bo Van Pelt (U.S.) 67 71 69 72

Jimmy Walker (U.S.) 70 66 71 72

Brian Harman (U.S.) 69 69 69 72

Justin Leonard (U.S.) 69 68 70 72

Michael Thompson (U.S.) 71 67 69 72

Troy Kelly (U.S.) 71 70 67 71

Blake Adams (U.S.) 66 71 72 70

Jeff Overton (U.S.) 67 70 73 69

Ted Potter Jr. (U.S.) 64 73 73 69

Charlie Wi (South Korea) 71 71 68 69 280 Spencer Levin (U.S.) 68 67 72 73

Bill Haas (U.S.) 71 69 70 70 281 Danny Lee (New Zealand) 69 69 69 74

John Rollins (U.S.) 68 68 72 73

Nick O'Hern (Australia) 68 70 71 72

Brendan Steele (U.S.) 70 69 70 72

Kevin Kisner (U.S.) 68 73 68 72

Jamie Lovemark (U.S.) 68 68 73 72 282 Tommy Biershenk (U.S.) 68 64 72 78 283 Marco Dawson (U.S.) 72 70 68 73

Kevin Sutherland (U.S.) 69 68 73 73 284 Charlie Beljan (U.S.) 71 69 69 75

