Sept 20 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Tour Championship at the par-70 course on Friday in Atlanta, Georgia 130 Henrik Stenson (Sweden) 64 66 134 Adam Scott (Australia) 65 69 135 Jordan Spieth (U.S.) 68 67 136 Justin Rose (Britain) 68 68 Dustin Johnson (U.S.) 68 68 Billy Horschel (U.S.) 66 70 137 Keegan Bradley (U.S.) 72 65 Nick Watney (U.S.) 72 65 Gary Woodland (U.S.) 70 67 Zach Johnson (U.S.) 69 68 Steve Stricker (U.S.) 66 71 138 Phil Mickelson (U.S.) 71 67 Jim Furyk (U.S.) 70 68 Roberto Castro (U.S.) 67 71 139 D.A. Points (U.S.) 72 67 Hunter Mahan (U.S.) 70 69 Bill Haas (U.S.) 70 69 Graham DeLaet (Canada) 68 71 Webb Simpson (U.S.) 68 71 Sergio Garcia (Spain) 68 71 140 Luke Donald (Britain) 70 70 141 Kevin Streelman (U.S.) 69 72 142 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 70 72 Jason Day (Australia) 68 74 143 Matt Kuchar (U.S.) 69 74 144 Tiger Woods (U.S.) 73 71 Jason Dufner (U.S.) 74 70 Brandt Snedeker (U.S.) 69 75 145 Boo Weekley (U.S.) 70 75 147 Charl Schwartzel (South Africa) 68 79