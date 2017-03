Oct 20 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Las Vegas Open at the par-71 course on Sunday in Las Vegas, Nevada 264 Ben Martin (U.S.) 68 66 62 68 266 Kevin Streelman (U.S.) 71 67 63 65 268 Russell Knox (Britain) 65 67 66 70 269 Webb Simpson (U.S.) 69 65 67 68 Jimmy Walker (U.S.) 69 69 62 69 Brooks Koepka (U.S.) 69 68 64 68 270 David Hearn (Canada) 70 66 66 68 Scott Piercy (U.S.) 67 67 67 69 Tony Finau (U.S.) 68 65 70 67 271 Spencer Levin (U.S.) 71 63 68 69 Scott Brown (U.S.) 70 67 68 66 Robert Streb (U.S.) 71 67 67 66 Adam Hadwin (Canada) 67 72 69 63 Brandt Snedeker (U.S.) 67 68 67 69 Hideki Matsuyama (Japan) 66 71 68 66 272 Harris English (U.S.) 71 68 66 67 Nick Watney (U.S.) 68 69 69 66 273 John Senden (Australia) 70 68 68 67 Jason Bohn (U.S.) 68 68 66 71 Hudson Swafford (U.S.) 69 67 68 69 Alex Cejka (Germany) 69 68 65 71 Charles Howell III (U.S.) 70 69 67 67 Martin Laird (Britain) 64 70 68 71 Colt Knost (U.S.) 68 72 65 68 Jim Herman (U.S.) 68 72 62 71 Carlos Ortiz (Mexico) 69 70 69 65 Andrew Svoboda (U.S.) 66 67 67 73 274 John Huh (U.S.) 72 67 68 67 Erik Compton (U.S.) 69 70 67 68 Jonathan Randolph (U.S.) 68 71 66 69 Ryo Ishikawa (Japan) 72 68 67 67 Kevin Stadler (U.S.) 67 70 67 70 275 Stewart Cink (U.S.) 64 75 66 70 William McGirt (U.S.) 68 71 68 68 Bill Lunde (U.S.) 68 68 66 73 Andrew Putnam (U.S.) 67 65 73 70 Sam Saunders (U.S.) 66 72 68 69 George McNeill (U.S.) 71 63 70 71 Jonathan Byrd (U.S.) 69 69 66 71 Aaron Baddeley (Australia) 69 70 70 66 Brendan Steele (U.S.) 68 70 69 68 276 John Merrick (U.S.) 69 70 65 72 Bryce Molder (U.S.) 68 70 67 71 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 70 68 69 69 Wes Roach (U.S.) 67 67 70 72 Carl Pettersson (Sweden) 72 66 71 67 Tim Clark (South Africa) 68 67 72 69 Jarrod Lyle (Australia) 66 71 70 69 277 Troy Merritt (U.S.) 72 68 67 70 Andres Gonzales (U.S.) 70 68 70 69 Alex Prugh (U.S.) 71 69 66 71 Kim Meen-Whee (South Korea) 71 68 70 68 Vijay Singh (Fiji) 67 71 67 72 278 Daniel Summerhays (U.S.) 71 68 67 72 Kevin Tway (U.S.) 73 67 68 70 279 Nick Taylor (Canada) 71 65 73 70 Kyle Reifers (U.S.) 73 66 69 71 Bo Van Pelt (U.S.) 66 68 75 70 Kevin Kisner (U.S.) 70 65 72 72 Steven Alker (New Zealand) 70 69 70 70 Wes Homan (U.S.) 68 72 67 72 Martin Flores (U.S.) 70 70 68 71 280 Sean O'Hair (U.S.) 71 69 67 73 Derek Ernst (U.S.) 70 69 70 71 Brice Garnett (U.S.) 68 70 70 72 Steve Wheatcroft (U.S.) 74 65 70 71 281 Dudley Hart (U.S.) 74 65 67 75 Ken Duke (U.S.) 69 68 72 72 Tom Hoge (U.S.) 68 72 69 72 283 Byron Smith (U.S.) 71 69 69 74 284 J.J. Henry (U.S.) 71 69 68 76