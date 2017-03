March 25 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Arnold Palmer Invitational at the par-72 course on Monday in Orlando, Florida 275 Tiger Woods (U.S.) 69 70 66 70 277 Justin Rose (Britain) 65 70 72 70 280 Mark Wilson (U.S.) 71 68 70 71 Keegan Bradley (U.S.) 74 69 66 71 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 69 71 68 72 Rickie Fowler (U.S.) 73 67 67 73 281 Thorbjorn Olesen (Denmark) 69 73 66 73 282 William McGirt (U.S.) 74 70 70 68 Henrik Stenson (Sweden) 71 71 69 71 Bill Haas (U.S.) 69 66 73 74 Jimmy Walker (U.S.) 69 69 70 74 Ken Duke (U.S.) 70 68 70 74 283 Scott Brown (U.S.) 74 71 69 69 284 Bubba Watson (U.S.) 74 71 72 67 Ben Kohles (U.S.) 69 73 70 72 285 Chris Kirk (U.S.) 71 72 72 70 Camilo Villegas (Colombia) 71 74 70 70 Erik Compton (U.S.) 72 72 70 71 John Rollins (U.S.) 68 72 71 74 Brian Stuard (U.S.) 74 69 67 75 286 Vaughn Taylor (U.S.) 71 74 70 71 Carl Pettersson (Sweden) 72 72 71 71 Kevin Streelman (U.S.) 74 71 70 71 Ben Curtis (U.S.) 72 70 70 74 Ian Poulter (Britain) 72 69 70 75 Hunter Mahan (U.S.) 71 70 70 75 287 Gary Woodland (U.S.) 70 73 73 71 Josh Teater (U.S.) 75 71 70 71 Johnson Wagner (U.S.) 76 71 69 71 Retief Goosen (South Africa) 73 69 73 72 John Senden (Australia) 71 72 70 74 Cameron Tringale (U.S.) 72 73 68 74 John Huh (U.S.) 67 69 71 80 288 Chris Stroud (U.S.) 72 71 74 71 Francesco Molinari (Italy) 75 71 70 72 Martin Laird (Britain) 74 73 68 73 Zach Johnson (U.S.) 70 76 69 73 Matt Every (U.S.) 72 75 66 75 Brad Fritsch (Canada) 68 72 70 78 289 Bae Sang-Moon (South Korea) 71 69 76 73 Bob Estes (U.S.) 71 69 75 74 J.J. Henry (U.S.) 71 67 76 75 Sean O'Hair (U.S.) 69 76 69 75 Luke Guthrie (U.S.) 73 67 73 76 290 Graeme McDowell (Britain) 72 74 75 69 Nick Watney (U.S.) 69 76 72 73 David Hearn (Canada) 75 71 71 73 Charles Howell III (U.S.) 73 69 73 75 Jason Day (Australia) 71 74 68 77 291 Chad Campbell (U.S.) 77 67 75 72 Graham DeLaet (Canada) 76 69 73 73 Greg Owen (Britain) 74 73 71 73 Tag Ridings (U.S.) 70 74 73 74 David Lingmerth (Sweden) 71 74 71 75 Pat Perez (U.S.) 71 75 70 75 Matt Jones (Australia) 71 70 74 76 292 Tommy Gainey (U.S.) 72 73 77 70 Harris English (U.S.) 75 72 73 72 George Coetzee (South Africa) 73 74 69 76 David Toms (U.S.) 74 72 70 76 Richard Lee (U.S.) 73 70 72 77 Vijay Singh (Fiji) 71 68 75 78 293 Stewart Cink (U.S.) 70 73 76 74 Lee Westwood (Britain) 71 75 72 75 294 Justin Hicks (U.S.) 74 71 77 72 Jim Furyk (U.S.) 71 74 75 74 Ryo Ishikawa (Japan) 69 77 72 76 Ben Crane (U.S.) 70 74 71 79 295 Charlie Beljan (U.S.) 76 71 73 75 Boo Weekley (U.S.) 72 70 76 77 Lee Janzen (U.S.) 73 73 71 78 296 Nicholas Thompson (U.S.) 74 72 75 75 Robert Allenby (Australia) 73 74 74 75 297 Doug LaBelle II (U.S.) 73 73 77 74 299 Billy Horschel (U.S.) 72 73 69 85 307 Rod Perry (U.S.) 76 71 78 82