Feb 17 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Northern Trust Open at the par-71 course on Saturday in Pacific Palisades, California 201 Bill Haas (U.S.) 70 67 64 204 Webb Simpson (U.S.) 70 66 68 Charl Schwartzel (South Africa) 69 67 68 John Merrick (U.S.) 68 66 70 205 Luke Donald (Britain) 69 66 70 Fredrik Jacobson (Sweden) 68 65 72 206 Josh Teater (U.S.) 70 68 68 Charlie Beljan (U.S.) 67 71 68 207 Hunter Mahan (U.S.) 70 69 68 Sergio Garcia (Spain) 65 73 69 208 Adam Scott (Australia) 71 67 70 Ryan Moore (U.S.) 70 67 71 209 Jim Furyk (U.S.) 68 72 69 Graham DeLaet (Canada) 72 68 69 Ted Potter Jr. (U.S.) 71 67 71 Bae Sang-Moon (South Korea) 68 65 76 210 Keegan Bradley (U.S.) 71 70 69 Greg Owen (Britain) 69 71 70 Phil Mickelson (U.S.) 71 67 72 Stewart Cink (U.S.) 71 72 67 Lee Westwood (Britain) 68 68 74 211 Jimmy Walker (U.S.) 70 70 71 Jeremiah Wooding (U.S.) 75 66 70 Luke Guthrie (U.S.) 69 71 71 Noh Seung-Yul (South Korea) 70 70 71 Blayne Barber (U.S.) 69 70 72 Trevor Immelman (South Africa) 70 69 72 Justin Leonard (U.S.) 70 73 68 Kevin Stadler (U.S.) 72 71 68 Ernie Els (South Africa) 70 68 73 Ross Fisher (Britain) 72 71 68 Greg Chalmers (Australia) 69 69 73 Matt Kuchar (U.S.) 64 73 74 John Rollins (U.S.) 69 65 77 212 Angel Cabrera (Argentina) 69 72 71 Charlie Wi (South Korea) 75 66 71 David Lynn (Britain) 67 74 71 Ben Curtis (U.S.) 68 72 72 Tim Herron (U.S.) 68 74 70 Brian Davis (Britain) 70 69 73 Bob Estes (U.S.) 68 72 72 Harris English (U.S.) 73 67 72 Marc Leishman (Australia) 69 75 68 Scott Harrington (U.S.) 73 71 68 213 K.J. Choi (South Korea) 71 70 72 George McNeill (U.S.) 71 70 72 Fred Couples (U.S.) 68 72 73 Cameron Tringale (U.S.) 73 69 71 Stuart Appleby (Australia) 73 69 71 Mark Wilson (U.S.) 71 72 70 Bryce Molder (U.S.) 74 65 74 Brian Harman (U.S.) 76 67 70 Martin Flores (U.S.) 74 70 69 214 Brendan Steele (U.S.) 70 71 73 Chris Kirk (U.S.) 73 68 73 Jesper Parnevik (Sweden) 70 70 74 Kevin Streelman (U.S.) 73 69 72 215 Brandt Jobe (U.S.) 66 75 74 Matt Every (U.S.) 70 73 72 Scott Piercy (U.S.) 72 71 72 Charley Hoffman (U.S.) 73 70 72 Casey Wittenberg (U.S.) 71 73 71 John Mallinger (U.S.) 71 66 78 Jerry Kelly (U.S.) 71 73 71 Ryo Ishikawa (Japan) 71 73 71 216 James Hahn (U.S.) 67 74 75 Andres Romero (Argentina) 71 71 74 Vijay Singh (Fiji) 75 68 73 217 Pat Perez (U.S.) 68 73 76 J.J. Henry (U.S.) 72 69 76 Yang Yong-Eun (South Korea) 70 72 75 Johnson Wagner (U.S.) 73 71 73 Michael Bradley (U.S.) 73 71 73