Jan 7 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Tournament of Champions at the par-73 course on Monday in Kapalua, Hawaii 69 Mark Wilson (U.S.) 69 Nick Watney (U.S.) 69 Dustin Johnson (U.S.) 69 70 Rickie Fowler (U.S.) 70 Ben Curtis (U.S.) 70 Carl Pettersson (Sweden) 70 Bubba Watson (U.S.) 70 Brandt Snedeker (U.S.) 70 71 J.J. Henry (U.S.) 71 Charlie Beljan (U.S.) 71 Bill Haas (U.S.) 71 Steve Stricker (U.S.) 71 Keegan Bradley (U.S.) 71 Ian Poulter (Britain) 71 72 Jonas Blixt (Sweden) 72 Jason Dufner (U.S.) 72 Webb Simpson (U.S.) 72 Scott Stallings (U.S.) 72 Ryan Moore (U.S.) 72 Johnson Wagner (U.S.) 72 Scott Piercy (U.S.) 72 Hunter Mahan (U.S.) 72 Tommy Gainey (U.S.) 72 73 John Huh (U.S.) 73 74 Zach Johnson (U.S.) 74 Matt Kuchar (U.S.) 74 75 Marc Leishman (Australia) 75 Ted Potter Jr. (U.S.) 75 78 Kyle Stanley (U.S.) 78 79 George McNeill (U.S.) 79