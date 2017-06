March 17 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Arnold Palmer Invitational at the par-72 course on Friday in Orlando, Florida. The cut was set at 147. -10 Charley Hoffman (U.S.) 68 66 -9 Emiliano Grillo (Argentina) 67 68 -8 Matthew Fitzpatrick (Britain) 67 69 -7 Kevin Kisner (U.S.) 70 67 Marc Leishman (Australia) 71 66 Lucas Glover (U.S.) 68 69 -6 Francesco Molinari (Italy) 70 68 -5 Tony Finau (U.S.) 72 67 Wang Jeunghun (Korea) 71 68 -4 Harold Varner III (U.S.) 70 70 Paul Casey (Britain) 68 72 Adam Hadwin (Canada) 70 70 -3 Greg Chalmers (Australia) 69 72 Jamie Lovemark (U.S.) 72 69 Kyle Stanley (U.S.) 73 68 Tyrrell Hatton (Britain) 72 69 Jason Day (Australia) 70 71 Justin Rose (Britain) 71 70 Ryan Moore (U.S.) 72 69 -2 Vaughn Taylor (U.S.) 71 71 Hideki Matsuyama (Japan) 73 69 Luke List (U.S.) 71 71 Keegan Bradley (U.S.) 71 71 Brian Harman (U.S.) 72 70 Kim Si Woo (Korea) 71 71 -1 Michael Kim (U.S.) 72 71 Louis Oosthuizen (South Africa) 70 73 Russell Henley (U.S.) 72 71 David Hearn (Canada) 70 73 Ollie Schniederjans (U.S.) 73 70 Graeme McDowell (Britain) 72 71 Cameron Smith (Australia) 74 69 Brandt Snedeker (U.S.) 72 71 J.J. Spaun (U.S.) 70 73 Ryan Ruffels (Australia) 69 74 Matt Every (U.S.) 73 70 Charl Schwartzel (South Africa) 72 71 0 Tommy Fleetwood (Britain) 78 66 Bubba Watson (U.S.) 72 72 Martin Kaymer (Germany) 73 71 Alexander Noren (Sweden) 70 74 Pat Perez (U.S.) 74 70 James Hahn (U.S.) 73 71 Charles Howell III (U.S.) 72 72 Brandon Hagy (U.S.) 73 71 1 Martin Laird (Britain) 77 68 Billy Horschel (U.S.) 72 73 Zach Johnson (U.S.) 75 70 Rory McIlroy (Britain) 74 71 Jim Herman (U.S.) 73 72 Aaron Baddeley (Australia) 70 75 Derek Fathauer (U.S.) 74 71 Hudson Swafford (U.S.) 73 72 Danny Lee (New Zealand) 75 70 Ian Poulter (Britain) 72 73 Ben Martin (U.S.) 73 72 Tim Herron (U.S.) 72 73 2 Kevin Streelman (U.S.) 75 71 Kevin Chappell (U.S.) 72 74 Fabian Gomez (Argentina) 74 72 Stewart Cink (U.S.) 70 76 Pan Cheng Tsung (Chinese Taipei) 75 71 David Lingmerth (Sweden) 74 72 An Byeong Hun (Korea) 76 70 Rickie Fowler (U.S.) 74 72 Steve Wheatcroft (U.S.) 77 69 John Huh (U.S.) 74 72 Jason Kokrak (U.S.) 72 74 3 Wesley Bryan (U.S.) 77 70 Troy Merritt (U.S.) 76 71 Boo Weekley (U.S.) 75 72 Blayne Barber (U.S.) 75 72 4 DNQ William McGirt (U.S.) 74 74 Retief Goosen (South Africa) 75 73 Vijay Singh (Fiji) 79 69 Brooks Koepka (U.S.) 78 70 Roberto Castro (U.S.) 74 74 Chad Campbell (U.S.) 74 74 Greg Owen (Britain) 72 76 Kevin Na (U.S.) 71 77 Chez Reavie (U.S.) 74 74 Sam Saunders (U.S.) 74 74 5 DNQ Billy Hurley III (U.S.) 75 74 Trevor Immelman (South Africa) 70 79 Kyle Reifers (U.S.) 75 74 Graham DeLaet (Canada) 76 73 Daniel Summerhays (U.S.) 76 73 Henrik Stenson (Sweden) 75 74 Rod Pampling (Australia) 73 76 Camilo Villegas (Colombia) 75 74 6 DNQ Branden Grace (South Africa) 75 75 Brian Stuard (U.S.) 76 74 Patton Kizzire (U.S.) 75 75 Matthias Schwab (Austria) 74 76 Cody Gribble (U.S.) 77 73 7 DNQ Mackenzie Hughes (Canada) 79 72 Morgan Hoffmann (U.S.) 76 75 John Daly (U.S.) 74 77 Chris Kirk (U.S.) 76 75 Ernie Els (South Africa) 75 76 Anirban Lahiri (India) 79 72 Bud Cauley (U.S.) 74 77 8 DNQ Robby Shelton (U.S.) 79 73 Webb Simpson (U.S.) 75 77 9 DNQ Thorbjorn Olesen (Denmark) 75 78 Rob Oppenheim (U.S.) 73 80 Thomas Pieters (Belgium) 76 77 Scott Brown (U.S.) 82 71 11 DNQ Harris English (U.S.) 76 79 Smylie Kaufman (U.S.) 78 77 Geoff Ogilvy (Australia) 76 79 Sean O'Hair (U.S.) 75 80 12 DNQ David Hronek (U.S.) 76 80 Noh Seung-Yul (Korea) 74 82 Grayson Murray (U.S.) 81 75 13 DNQ Patrick Rodgers (U.S.) 83 74 14 DNQ Steven Bowditch (Australia) 79 79 15 DNQ Robert Gamez (U.S.) 79 80 7 WDW Kelly Kraft (U.S.) 79 7 DSQ Curtis Luck (Australia) 79 82