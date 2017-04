Oct 25 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Las Vegas Open at the par-71 course on Saturday in Las Vegas, Nevada -13 Brett Stegmaier (U.S.) 66 66 68 -12 Morgan Hoffmann (U.S.) 66 66 69 -11 Kevin Na (U.S.) 68 66 68 Chad Campbell (U.S.) 65 67 70 Jimmy Walker (U.S.) 66 67 69 -10 Nick Taylor (Canada) 66 70 67 Jason Bohn (U.S.) 68 66 69 Cameron Tringale (U.S.) 68 65 70 Alex Cejka (Germany) 67 70 66 -9 Tyler Aldridge (U.S.) 64 68 72 -8 Daniel Summerhays (U.S.) 68 65 72 Nick Watney (U.S.) 67 66 72 Ben Martin (U.S.) 70 68 67 Russell Henley (U.S.) 68 69 68 Jamie Lovemark (U.S.) 70 69 66 -7 Michael Kim (U.S.) 70 67 69 Tony Finau (U.S.) 69 71 66 Mark Hubbard (U.S.) 64 70 72 Ryan Palmer (U.S.) 65 69 72 Camilo Villegas (Colombia) 67 69 70 Scott Stallings (U.S.) 68 71 67 David Hearn (Canada) 64 70 72 Kevin Streelman (U.S.) 68 67 71 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 67 66 73 Kevin Kisner (U.S.) 68 71 67 Patton Kizzire (U.S.) 65 69 72 Kim Si-Woo (Korea) 69 66 71 -6 Smylie Kaufman (U.S.) 67 72 68 Patrick Rodgers (U.S.) 65 71 71 John Senden (Australia) 70 65 72 J.J. Henry (U.S.) 67 72 68 Scott Piercy (U.S.) 72 67 68 Fabian Gomez (Argentina) 69 68 70 Rickie Fowler (U.S.) 72 65 70 Roberto Castro (U.S.) 67 71 69 Charles Howell III (U.S.) 70 68 69 Shane Bertsch (U.S.) 65 70 72 -5 Steve Wheatcroft (U.S.) 67 70 71 Scott Pinckney (U.S.) 70 68 70 Peter Malnati (U.S.) 70 67 71 Ricky Barnes (U.S.) 65 71 72 Lee Dong-Hwan (Korea) 65 75 68 William McGirt (U.S.) 66 73 69 Steve Marino (U.S.) 66 71 71 Ryan Moore (U.S.) 69 71 68 -4 Chris Stroud (U.S.) 66 71 72 Rory Sabbatini (South Africa) 66 72 71 Ryo Ishikawa (Japan) 65 72 72 Angel Cabrera (Argentina) 68 71 70 Martin Laird (Britain) 71 68 70 Ollie Schniederjans (U.S.) 68 67 74 Martin Piller (U.S.) 70 70 69 Jason Kokrak (U.S.) 69 70 70 -3 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 68 70 72 Brian Harman (U.S.) 68 67 75 Spencer Levin (U.S.) 71 65 74 Greg Owen (Britain) 65 74 71 Kevin Chappell (U.S.) 69 71 70 Michael Thompson (U.S.) 64 73 73 Wes Roach (U.S.) 66 72 72 Jhonattan Vegas (Venezuela) 70 70 70 Shawn Stefani (U.S.) 69 70 71 Kyle Stanley (U.S.) 67 70 73 -2 Fredrik Jacobson (Sweden) 70 69 72 Webb Simpson (U.S.) 71 69 71 Stewart Cink (U.S.) 71 68 72 Russell Knox (Britain) 69 70 72 Tom Hoge (U.S.) 69 71 71 Chad Collins (U.S.) 70 69 72 Chez Reavie (U.S.) 69 68 74 Chesson Hadley (U.S.) 68 71 72