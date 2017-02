Sept 7 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour BMW Championship at the par-72 course on Friday in Carmel, Indiana 131 Vijay Singh (Fiji) 65 66 132 Ryan Moore (U.S.) 66 66 Rory McIlroy (Britain) 64 68 Tiger Woods (U.S.) 65 67 133 Lee Westwood (Britain) 68 65 Bo Van Pelt (U.S.) 64 69 134 Noh Seung-Yul (South Korea) 68 66 Graham DeLaet (Canada) 64 70 135 Graeme McDowell (Britain) 68 67 Dustin Johnson (U.S.) 68 67 Bill Haas (U.S.) 71 64 Padraig Harrington (Ireland) 70 65 136 Tom Gillis (U.S.) 69 67 Robert Garrigus (U.S.) 67 69 Ian Poulter (Britain) 68 68 Adam Scott (Australia) 68 68 John Huh (U.S.) 70 66 Zach Johnson (U.S.) 67 69 Phil Mickelson (U.S.) 69 67 Troy Matteson (U.S.) 70 66 Chris Kirk (U.S.) 68 68 137 Justin Rose (Britain) 67 70 Rickie Fowler (U.S.) 67 70 Louis Oosthuizen (South Africa) 68 69 Martin Laird (Britain) 69 68 Charl Schwartzel (South Africa) 69 68 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 71 66 138 Luke Donald (Britain) 66 72 Brandt Snedeker (U.S.) 69 69 Ben Crane (U.S.) 67 71 Kyle Stanley (U.S.) 68 70 Sergio Garcia (Spain) 69 69 139 Ernie Els (South Africa) 68 71 Geoff Ogilvy (Australia) 68 71 Ben Curtis (U.S.) 70 69 John Senden (Australia) 70 69 Jason Dufner (U.S.) 72 67 Webb Simpson (U.S.) 64 75 Jim Furyk (U.S.) 69 70 Nick Watney (U.S.) 70 69 David Hearn (Canada) 69 70 Ryan Palmer (U.S.) 66 73 Matt Every (U.S.) 68 71 140 Bubba Watson (U.S.) 69 71 Bob Estes (U.S.) 71 69 141 Johnson Wagner (U.S.) 70 71 Bud Cauley (U.S.) 69 72 Keegan Bradley (U.S.) 71 70 Steve Stricker (U.S.) 68 73 142 Kevin Stadler (U.S.) 69 73 Brian Harman (U.S.) 73 69 Tim Clark (South Africa) 71 71 Matt Kuchar (U.S.) 69 73 Charlie Wi (South Korea) 70 72 143 Jimmy Walker (U.S.) 67 76 Scott Piercy (U.S.) 72 71 Hunter Mahan (U.S.) 70 73 Kevin Na (U.S.) 72 71 144 Greg Chalmers (Australia) 74 70 J.B. Holmes (U.S.) 70 74 Pat Perez (U.S.) 72 72 145 D.A. Points (U.S.) 74 71 146 Jeff Overton (U.S.) 74 72 147 Carl Pettersson (Sweden) 75 72 Charley Hoffman (U.S.) 75 72 Dicky Pride (U.S.) 76 71 148 Marc Leishman (Australia) 75 73 Mark Wilson (U.S.) 72 76 149 William McGirt (U.S.) 77 72 Bryce Molder (U.S.) 77 72